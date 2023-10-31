不限個人或企業戶 一銀推5.6％美元優利定存

近期投資市場及地緣風險動盪，避險情緒增溫，且美元處於高利率位階，並擁有相對優勢的資產保護力，是資產配置不可或缺的一環。第一銀行為提供客戶有效運用資金並獲取較高收益的外匯產品，自即日起至11月30日限時推出「夠利HIGH」美元優利定存，3個月期最高可享5.6％超高優利。

一銀表示，為積極招攬外匯存款新戶，並加深既有客戶關係往來，這項專案適用對象不限個人或企業戶均可承作，個人戶最低起存額為10萬美元，非個人戶為20萬美元。

凡於專案期間內以美元新資金承作，可依承作金額級距門檻享有5.38％至5.6％不等的優惠利率；另本專案限於臨櫃方式承作，請有意願承作的客戶洽各營業單位辦理。

第一銀行特別提醒，外幣定存須自行評估匯兌及利率風險，如未屆到期日而提前解約者，將無法適用專案優惠利率，建議客戶應妥適規劃資金運用後再行申辦，才能享有專案最大收益。

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