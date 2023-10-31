快訊

日本埼玉縣醫院驚傳槍響 據悉2人受傷、槍手逃逸

泰國政府官員：台灣旅客入境可「免簽停留30天」 時間曝光！

誰是「背後補刀」小人星座？摩羯除掉成功障礙、天蠍復仇心重、第一名帶著微笑搞霸凌

不限個人或企業戶 一銀推5.6％美元優利定存

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
第一銀行推5.6％美元優利定存。圖／第一銀行提供
第一銀行推5.6％美元優利定存。圖／第一銀行提供

近期投資市場及地緣風險動盪，避險情緒增溫，且美元處於高利率位階，並擁有相對優勢的資產保護力，是資產配置不可或缺的一環。第一銀行為提供客戶有效運用資金並獲取較高收益的外匯產品，自即日起至11月30日限時推出「夠利HIGH」美元優利定存，3個月期最高可享5.6％超高優利。

一銀表示，為積極招攬外匯存款新戶，並加深既有客戶關係往來，這項專案適用對象不限個人或企業戶均可承作，個人戶最低起存額為10萬美元，非個人戶為20萬美元。

凡於專案期間內以美元新資金承作，可依承作金額級距門檻享有5.38％至5.6％不等的優惠利率；另本專案限於臨櫃方式承作，請有意願承作的客戶洽各營業單位辦理。

第一銀行特別提醒，外幣定存須自行評估匯兌及利率風險，如未屆到期日而提前解約者，將無法適用專案優惠利率，建議客戶應妥適規劃資金運用後再行申辦，才能享有專案最大收益。

第一銀行 定存 外匯

延伸閱讀

高利搶市 第一銀行推5.6％美元優利定存

保單借款 利率下探2%

議員盼淡海新市鎮設新國中 新北市府：已展開專案研究

電機系畢業除工程師還能做什麼？ 網瘋狂點名「2職業」：非常重要

相關新聞

逢低「存債感」大爆發 統一美債20年掛牌不到一季申請追募

美國公債殖利率持續飆升，吸引美債ETF買氣爆棚，今(2023)年8月甫問世的統一美債20年ETF(00931B)，即使債...

掌握科技即戰力 柏瑞投信推出以科技為訴求的多重資產基金

聖誕節和新年購物旺季即將到來，功能更新、效率更高的科技產品往往成為採購首選，類似的概念可能即將在金融業上演。善於挖掘獨特...

新台幣午盤貶0.3分 暫收32.428元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.428元，貶0.3分，成交金額4.58億美元

台新「街利存」搶攻日本消費商機 最高回饋8%

看準年底赴日旅遊潮，台新銀行今天宣布，聯手街口支付祭出直逼日本退稅比例的超高回饋，民眾以街口支付綁定Richart「街利...

成果豐碩！富邦證券攜手櫃買中心邀七家上櫃公司赴港引資

為使外資進一步了解台灣產業前景與投入台灣資本市場，富邦證券應櫃買中心邀請，聯手於10月26日在香港舉辦2023台灣企業日...

高利搶市 第一銀行推5.6％美元優利定存

第一銀行今日宣布，即日起至11月30日，限時推出「夠利HIGH」美元優利定存，3個月期最高可享5.6％超高優利。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。