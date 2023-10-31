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台銀前3季獲利 破200億創新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

台銀今年獲利再度大爆發，由於並非上市公司，身為政府百分之一百持股國營銀行的台銀，不用按月公告獲利，但根據台銀內部並未對外曝光的數據顯示，台銀今年前三季獲利再度大爆發，首度突破二百億元，不但創下史上新高，而且賺贏去年全年一九一點六六億的淨利。

此外，台銀獲利若加計政策負擔，前三季獲利還將更上一層樓，倘若未計入公教人員利息補貼等政策負擔，則台銀獲利還可再增加七十五點五億，加總起來，今年前九月的稅前淨利實際已達二百七十八億元。

近幾年來，台銀獲利屢創新高，台銀董座呂桔誠的「三駕馬車」業務策略可說扮演重要關鍵，在三駕馬車策略下，台銀的存放比大躍進，閒置資金變少了，因為資金增加去化空間，所以增加很多息收，尤其是台銀近幾年來連續得標公教住宅房貸，並且積極承作青安房貸，可說是台銀增加息收的重要主力。

尤其目前的房貸利率，在各類型貸款裡相對較高，尤其和許多大型企業貸款的利率在央行持續升息一年多來，利率都還不到百分之一點五，房貸業務對息收貢獻由此可見，而台銀在九月底的房貸餘額，已首度破兆。

台銀約一兆零二百六十九億房貸業務中，青安房貸占相當規模；台銀統計，青安房貸截至十月二十日，已撥款九九八九四戶，市占率百分之二十八點一，撥貸金額四千零五億元，不論承作戶數及金額均居全國之冠。

利息 市占率

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