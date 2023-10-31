「代墊款」成本增…信用卡回饋 明年大縮水

各大銀行陸續公告二○二四年信用卡權益回饋方式，不僅點數累點範圍、可適用現金回饋範圍減少，連同市區停車折抵點數也大為拉高，消費分期○利率的範圍、期數縮減，銀行消費分期利率水準也跟著拉高，持卡人明年的權益可說是全面大縮水。

銀行業者指出，最主要是因為中央銀行一年多來五度升息，信用卡業者的資金成本墊高。以消費分期而言，一年半前的利率為百分之○點三而已，但現在超過百分之一，讓銀行的「代墊款」成本大增，中型銀行代墊成本一年增加三千五百萬元，大型銀行更超過五千萬元、甚至上億元。

因此，銀行推出的分期或點數回饋，不僅沒賺、反而倒賠，致使各銀行全面性地把點數回饋、分期、現金回饋這些消費範圍統統限縮。前十大發卡行，包括中信、玉山、台新、永豐、星展、遠東等，幾乎已全面取消分期○利率現金回饋。

過往，信用卡可以兌換的項目多，然而，明年起，部分項目如高爾夫球場、高級飯店等，已無法再做兌換。

一位信用卡部主管坦言，因為現在打一場高爾夫球，客戶每兌換一次銀行就要倒貼一千多元，費用實在是太高，銀行業者還建議，現在大部分銀行的策略，是把類似像高爾夫球場的回饋，放到財富管理業務給客戶使用，因此主管直言，想打高爾夫球的客戶：「別把希望寄託在信用卡，直接找銀行理專去做理財業務比較快！」

跟著一起在銀行的紅利點數兌換權益消失的，還包括高級飯店的使用兌換。銀行業者指出，最主要是疫後觀光商機大爆發，國內觀光飯店本身的生意已經好到不行，自然會拉高點數兌換門檻，也會向銀行要求「加價」，銀行若不同意，自然告吹，這些兌換點數，原本都需要近萬點的點數才能兌換，現在則是直接取消。

不只國內消費回饋受影響，連同熱門的歐洲旅遊刷卡優惠，都跟著縮水或取消，包括中信、國泰、永豐、玉山、星展等名列前十大的發卡大行，已經公告旗下多張信用卡的在歐盟地區刷卡優惠。

銀行業者解釋，最主要是因為歐盟依據反托辣斯法，要求二大發卡組織ＶＩＳＡ和MaterCard減收手續費，因此影響到銀行的收益，銀行僅保留旗下頂級卡的卡別還能繼續在歐盟實體店消費累點的權益。另外，航空哩程的累哩門檻和機場貴賓室使用，明年起，也將需要更多點數。

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