信用卡不只一般權益縮水 大戶在意的「2大好康兌換」門檻也拉高
信用卡持卡人權益大縮水，現在包括高檔消費族群愛用的高爾夫球場打球、航空哩程兌換門檻也跟著拉高，以後信用卡戶想從卡友權益換好康的空間，恐怕愈來愈小。
一般持卡人在意的多半是市區停車或者是餐廳消費這些點數的折抵，明年要用比以前更高的點數來抵換消費，現在連包括高爾夫球場這類高檔消費，也將從多家銀行紅利點數可兌換的項目中消失。
其中目前流通卡量市占率第二大的國泰世華銀行，最新版本的2024年信用卡紅利兌換（小樹點）的項目裡面，高爾夫球場打球折抵已經消失，其他的銀行業者也表示將會跟進。
一位信用卡部主管坦言，因為現在打一場高爾夫球，客戶每兌換一次銀行就要倒貼1000多元，費用實在是太高，銀行業者還建議，現在大部分銀行的策略，是把類似像高爾夫球場的回饋，放到財富管理業務給客戶使用，因此主管直言，想打高爾夫球的客戶：「別把希望寄托在信用卡，直接找銀行的理專去做理財業務比較快！」
國泰世華銀原本開放世界卡卡友，可用2700至3900不等的點數來兌換國內從北到南各種不同高爾夫球場的使用，但根據國泰世華銀最新公告的2024年卡友權益，高爾夫球的使用已全面消失在兌換項目。
此外，跟著一起在銀行的紅利點數兌換權益消失的，還包括高級飯店的使用兌換。銀行業者指出，最主要是疫後觀光商機大爆發，國內觀光飯店本身的生意已經好到不行，自然會拉高點數兌換門檻，也會向銀行要求「加價」，銀行若不同意，自然告吹，這些兌換點數，原本都需要近萬點的點數才能兌換，現在則是直接取消。
此外，航空哩程的累哩門檻和機場貴賓室使用，明年起，需要更多點數。以國泰世華銀最新公告的權益方案為例，除了有聯名卡合作的長榮航空未變，其他不少航空公司的兌換哩程門檻，例如華夏、阿聯酋、亞洲萬哩通都拉高，其中華夏的門檻更拉高近1倍，另外，用點數兌換現金折扣的健檢費用優惠，也全面取消。
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