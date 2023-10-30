聽新聞
test
0:00 / 0:00
食品業者投保產品責任險 公開鎖住意外風險秘笈
新安東京海上產險獲邀出席由北市衛生局主辦的「食品業者產品責任險宣示記者會」，與北市衛生局長陳彥元共同籲請食品業者投保產品責任保險，不僅能協助企業主轉移產品責任風險，更能保障消費者權益，實現企業社會責任，企業主更可藉由投保產品責任保險增進消費者對於自家產品的信心。
同時建議深知意外無所不在的頭家可選擇具專業損害防阻服務的產險公司額外投保商業火災保險與公共意外責任保險，降低營運過程中可能的風險，以確保企業經營穩定。
產品責任險是指當被保險產品未達合理的安全期待，具有瑕疵、缺點、或具有不可預料的傷害或毒害性質，導致消費者等第三人身體傷害或財物損失，依法所需負的賠償責任。
新安東京海上產險表示，產品責任險是保障因產品「缺陷」，例如食物保存方式不當遭汙染導致客戶食物中毒、食材包裝或容器製造不當使得顧客身體受傷，以及標籤說明不清楚導致消費者財物受損時，所應負的賠償責任。
營業處所內設施不當造成顧客不慎滑倒受傷、工作人員一時不察的經營業務疏失導致客戶物品受損，店家因此遭到求償的消息時所有聞，頭家若已投保公共意外責任保險，將可適時轉嫁遭求償的壓力。
尤其，現行各地政府已規範特定公共場所應投保公共意外責任保險，在如今的社會及法令環境變遷下，場所安全管理責任已成為頭家經營風險中重要的一環。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 都更夯！平均基地面積破千坪 房價頻破天花板
▪ 台南房市變盤？ 法拍量暴增45% 房仲揭原因
▪ 年過50仍貸款購屋！全台占二成 女比男更不怕扛房貸
▪ 台積電不設廠衝擊房市？ 房仲點桃園平鎮有這些優勢
▪ 買房廁所一定要有窗戶？ 網揭一方式能解決：根本沒差
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言