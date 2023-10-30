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FOMC 會議在即 交投冷清 新台幣貶0.9分暫收32.434元

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
聯準會貨幣政策會議在即，市場呈現觀望。（本報資料照片）
聯準會貨幣政策會議在即，市場呈現觀望。（本報資料照片）

聯準會貨幣政策會議在即，市場呈現觀望，今（30）日國內匯市表現冷清，新台幣對美元匯率開在32.44元，盤中微幅震盪，最高升1.6分來到32.409元，隨後轉貶，午盤貶0.9分，暫收32.434元，交易金額3.08億美元。

聯準會貨幣政策會議將於本周召開，市場預期聯準會將按兵不動維持現有利率，美元指數今日波動幅度不大，維持在106高檔，主要亞幣升貶互見，不過均為平盤上下震盪，日圓、韓元微升，人民幣稍貶。

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