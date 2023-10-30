聽新聞
test
0:00 / 0:00
FOMC 會議在即 交投冷清 新台幣貶0.9分暫收32.434元
聯準會貨幣政策會議在即，市場呈現觀望，今（30）日國內匯市表現冷清，新台幣對美元匯率開在32.44元，盤中微幅震盪，最高升1.6分來到32.409元，隨後轉貶，午盤貶0.9分，暫收32.434元，交易金額3.08億美元。
聯準會貨幣政策會議將於本周召開，市場預期聯準會將按兵不動維持現有利率，美元指數今日波動幅度不大，維持在106高檔，主要亞幣升貶互見，不過均為平盤上下震盪，日圓、韓元微升，人民幣稍貶。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 天氣轉濕涼！「除濕機」擺對位置更有效 台電曝省電3撇步：避免耗電做白工！
▪ 買房廁所一定要有窗戶？ 網揭一方式能解決：根本沒差
▪ 房子越小間讓「1類店」越開越多？ 網自嘲：鳥籠怎麼曬衣服
▪ 「不吃早餐、裝公司水帶回家」還是存不到頭期款 他嘆月存僅5千網揭盲點
▪ 南市房市今年出現買氣回穩 南科新市交易量增近3倍
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言