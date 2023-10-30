FOMC 會議在即 交投冷清 新台幣貶0.9分暫收32.434元

「第25屆國家建築金質獎暨第20屆國家品牌玉山獎」在24日圓滿落幕，其中金質獎共選出58件優質得獎作品，為消費者把關的同時也鼓勵建築營建及企業持續進步，是每年全國建商業界矚目的焦點；其中豐邑機構在本屆金質獎中榮獲10座大獎，連續23年將135座獎杯抱回家！

2023-10-30 12:34