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金質獎名單出爐！環境保護刻不容緩 「這企業」打破紀錄23年抱大獎回家

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：翻攝自行政院

文／戴婧雯

「第25屆國家建築金質獎暨第20屆國家品牌玉山獎」在24日圓滿落幕，其中金質獎共選出58件優質得獎作品，為消費者把關的同時也鼓勵建築營建及企業持續進步，是每年全國建商業界矚目的焦點；其中豐邑機構在本屆金質獎中榮獲10座大獎，連續23年將135座獎杯抱回家！

賴清德提都更需多方支援　陳建仁促各界配合淨零碳排

「國家建築金質獎」今年已邁入第25屆，每年都有大量優質企業報名參賽，期許在建築美學、工藝和品牌經營方面獲得專業評審的肯定。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近四天內（2023/07/23～2023/10/26）「國家建築金質獎」的熱門關鍵字，網友們高度關注討論環境、永續、創新、設計、安全等。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

典禮當天副總統賴清德、行政院院長陳建仁、立法院院長游錫堃等人受邀出席，並針對國家產業的未來發展分享自己的看法。賴清德認為，「國家建築金質獎」不僅注重遮風擋雨的基本安全要求，友善、智慧、以人為本和環境保護等目標也都刻不容緩，是得獎作品應該兼具的面向。此外，賴清德也指出台灣人口老化速度快，已達世界衛生組織定義的超高齡社會，因此呼籲建築界鼎力相助國家的都市更新計畫，讓都更不但可以創造內需，也能夠提升居住環境的品質，解決屋齡過久、居住不安全的問題。

而對於2050淨零碳排目標，賴清德表示這是一項極具挑戰性的工作，目前台灣政府已帶動各界推行，期許各行各業能夠合作，在未來的工作項目中也融入減碳淨零的概念，保護環境。陳建仁也認同淨零碳排的重要性，並指出優質建築和環境攸關全民的生活福祉，更對國家經濟發展有深遠影響，因此除了能源轉型外，住商、製造、生活等面向都需共同努力，協助台灣妥善因應氣候變遷挑戰，實踐ESG（環境保護、社會責任、公司治理）精神。

豐邑機構連拿23年稱霸　今年再獲10獎！

「國家建築金質獎」從「規劃設計類」、「施工品質類」、「公共工程類」、「建材設備技術工法類」及「優良建商營造商認證標章」五大項目出發，頒出58件得獎作品。豐邑建設股份有限公司（以下簡稱豐邑機構）在本屆金質獎中獲得10座獎，其中有三座獎為「規劃設計類」和「施工品質類」的全國首獎。

豐邑機構也是全國唯一連續獲獎23年的企業，自2000年來累積獲獎135座，共計43座全國首獎、87座金質獎和5座特別獎，充分展現豐邑機構長年來在規劃設計和施工品質努力維持高水準，成功獲得專業評審青睞。

豐邑建設股份有限公司（以下簡稱豐邑機構）在本屆金質獎中獲得10座獎，其中有三座獎為「規劃設計類」和「施工品質類」的全國首獎。

image source：翻攝自Facebook／豐邑豐生活

兼顧環保與居住安全　豐邑建設營建施工實力獲專家肯定

豐邑建設在營建施工的實力不容小覷，為了達到減少建築廢棄材料的理念，利用高成本、可重複使用的鋼模，取代傳統的木板模，藉此提高結構柱灌漿的嚴密度，兼顧環保及居住安全，獲得產官學界專家的肯定。

另外為了達到減低都市熱島效應的目標，豐邑建設從基地外的開放空間到建案本體，透過拉高樓層數，騰出大範圍空間的方式，增強自然採光、通風性與植栽綠化，打造出更佳涼爽舒適的居住環境，使豐邑建設奪得本次金質獎「規劃設計類」首獎的殊榮。

點擊查看「第25屆國家建築金質獎完整得獎名單」

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