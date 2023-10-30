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赴日旅遊刷卡卻被多收5%手續費 怎回事？日圓探底 用雙幣信用卡最划算

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
日圓兌美元匯價在上周貶破150兌1美元。（路透）
日圓兌美元匯價在上周貶破150兌1美元。（路透）

日圓兌美元匯價在上周貶破150兌1美元之後，現在在150上下盤旋，銀行業者建議，想赴日本旅遊的民眾，如果手中有雙幣信用卡的話，現在的時間點用雙幣信用卡結帳最划算。

至於傳出有民眾在日本刷卡竟然被多收的5%的手續費，對此，銀行業者提醒，這種情況在免稅店或是大型的量販連鎖店最為常見，會使用所謂DCC（動態貨幣轉換）機制，也就是讓消費者可以選擇當下要用台灣或是用日圓結帳，倘若選擇的是新台幣，除了當場另外計收手續費之外，當下就會直接用現金匯率換算，現金匯率原本就比即期匯率貴，尤其倘若是在日圓向下貶值的時間點，這個時候用DCC機制的時候，等於買東西「貴」在最高點。

銀行業者指出，用雙幣信用卡結帳比較划算的原因在於，雙幣信用卡免收新台幣跟日圓匯兌的手續費，只要之後民眾帳戶裡面有足夠的日圓存款足夠扣款即可，也就是民眾根本直接用「即期匯率」方式來取得日圓的存款，在信用卡的結賬日就可以順利地完成繳款，這種即期匯率遠比民眾換日圓現鈔時所用的匯率要便宜得多。

再加上現在雙幣信用卡競爭激烈，一般信用卡的現金回饋，雙幣信用卡也有，這個時候使用雙幣信用卡，不但可以倒賺1.5%的手續費，光是匯率的計算又可以再省一筆。

信用卡 日圓 匯率

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