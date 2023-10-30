證交所「找人尋才」 開創數位驅動時代

數位化浪潮來襲，臺灣證券交易所積極朝數位驅動邁進，推動智慧流程自動化(RPA)、AI及機器學習與大數據分析，運用視覺化分析創造加值資訊，建置「e添富」、「ESG InfoHub」及「投資資訊中心」等主題式整合資訊平臺，以精進網站服務及資訊整合，並以數據驅動創新，推動資本市場永續發展接軌國際、打造多元產業價值鏈、擴大外資市場參與度等任務，期許臺灣資本市場能更多元及健全發展，更期待充滿熱情及具創新理念與數位DNA的新血加入，展現專才，一起並肩作戰，探索數位時代的無限可能。

IT人才與高科技軟實力已成為各國珍貴的戰略資源，證交所除長期致力於證券市場資安防護韌性外，更積極打造友善的工作環境、投入豐沛的跨領域人才招募與培訓，打造IT人才幸福職場，並於台科大及政大開設學分課程、前進校園發掘吸引金融與數位人才，今(2023)年更榮獲數位發展部頒發首屆「最佳IT雇主獎 ITMatters Awards」的肯定，也是對證交所致力於IT人才發展之高度認同。

臺灣證券交易所這次預計擴大招募會計、商管及資訊共三大類別、計38名新進人員，包括：會計人員2名、財金人員(包含交易制度、券商服務及業務規劃三組)18名、應用系統開發人員4名、AI/ML/超自動化人員4名、大數據資料人員2名、網站開發人員3名、資通安全人員3名、系統與網路管理人員2名，歡迎踴躍報名參與，成為臺灣證券交易所的生力軍。

臺灣證券交易所為全體員工提供優良辦公環境，並注重員工身心健康及職涯發展。新進人員除加入勞、健保外，另提供每一位員工團保、伙食及交通津貼、獎金、退休金、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼及子女教育補助等多項福利措施，並提供各式國內外教育訓練以及多元化社團活動，全方位照顧員工的身心發展。

這次新進人員招募的報名期間，自2023年10月30日（星期一）起至11月17日（星期五）止，一律採網路報名。詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/twse20231209

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