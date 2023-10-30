長短債自由配 中信投信：槓鈴配置法控制風險

近期美債殖利率竄升、以巴衝突未歇等影響，增添市場不確定性。中信美國公債0-1（00864B）經理人張瓈尹指出，美國聯準會（Fed）採取高利率維持一段長時間，預期未來利率將隨經濟數據公布，走勢更為震盪，建議現階段對債市有疑慮、仍觀望的投資人可採取長短債槓鈴（Barbell）配置法，可望有效控制風險。

張瓈尹說，此波升息循環至今，美國債券殖利率來到相對高位，其中10年期公債更是一度突破5%，市場多空分歧，殖利率走勢震盪激烈，而殖利率曲線今年來由平坦轉為陡峭，現階段無論短期或長期殖利率皆位於近16年來高點。

張瓈尹認為，目前銀行信貸緊縮及高利率環境尚未對實體經濟造成嚴重衝擊，通膨雖有下降，但仍遠高於2.0%目標區，預估 Fed考慮政策會「謹慎行事」，對未來升息保留空間，採取高利率維持一段長時間，因此未來殖利率將隨重要的經濟數據公布，利率波動加大。

針對現階段對債市有疑慮，仍在觀望的投資人，張瓈尹建議可採取長短債槓鈴配置法。所謂槓鈴長短債配置法，主要是因為長期債券存續期間長，受到利率風險影響大，匯率風險影響小；相反地，短期債券存續期間短，受到匯率風險高，利率風險小。

換言之，當未來利率持續走升，長期債券價格下跌，但因台美利差擴大，美元升值，有利短債，且又存續期間短，促使價格波動小，所以投資人如透過槓鈴策略佈局債券ETF，可望有效控制風險。

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