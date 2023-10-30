美債殖利率飆漲／銀行持債減損擴大

受美國10年期公債、海外債殖利率飆漲，讓9月「買債王」銀行業債券評價減損再擴大，壽險業一成帳列在綜合損益（OCI）的舊債也臨沉重減損壓力，法人圈認為，若第4季美債、海外債殖利率居高不下，恐再重擊今年金融股配息能力，又以對壽險金控股看法最保守。

據金管會統計，9月底銀行業債券評價減損較上月大增了283億元，一舉攀升到2,221億元的今年高點，「買債王」愈套愈慘。銀行主管說，9月積極做「換券」趁債券價格走低，進場拉高短券比重，惟部分長天期舊債評價減損擴大。

9月壽險業則一改上月減碼態勢，反手加碼363億元債券。金控主管認為，主因海外10年期投資等級債殖利率破5%，促使壽險業積極投入新錢，拉高收益率。

法人圈指出，10月美國10年期公債飆破5%是16年來首見，金融股第4季將面臨海外債評價虧損壓力，恐使金融資產未實現評價減損擴大，影響淨值、資本適足率和2023年可分配盈餘水準。

另即便有十家壽險已將債券做了重分類，但有一成帳列綜合損益（OCI）舊債仍面臨沉重減損壓力，也將影響壽險金控股配息水準。

據金管會統計，2023年9月底三大金融業（銀行、證券和保險業）持債部位30兆3,411億元、月增072%主因受美元升值推升市價所致，最大宗是保險業持債市值21兆6,132億元，占比71%。

9月銀行業持債市價8兆5,566億元，扣除一路攀升的8兆7,787億元成本後，評價減損擴大到2,221億元的今年高點。前波減損高點是去年底的2,256億元。

銀行債券評價減損擴大，使9月銀行業僅加碼債券517億元，手筆是八個月最少，惟累計前九月加碼債券9,366億元仍居金融業之首。

商品推薦