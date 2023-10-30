美債殖利率飆漲／銀行持債減損擴大

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

受美國10年期公債、海外債殖利率飆漲，讓9月「買債王」銀行業債券評價減損再擴大，壽險業一成帳列在綜合損益（OCI）的舊債也臨沉重減損壓力，法人圈認為，若第4季美債、海外債殖利率居高不下，恐再重擊今年金融股配息能力，又以對壽險金控股看法最保守。

據金管會統計，9月底銀行業債券評價減損較上月大增了283億元，一舉攀升到2,221億元的今年高點，「買債王」愈套愈慘。銀行主管說，9月積極做「換券」趁債券價格走低，進場拉高短券比重，惟部分長天期舊債評價減損擴大。

9月壽險業則一改上月減碼態勢，反手加碼363億元債券。金控主管認為，主因海外10年期投資等級債殖利率破5%，促使壽險業積極投入新錢，拉高收益率。

法人圈指出，10月美國10年期公債飆破5%是16年來首見，金融股第4季將面臨海外債評價虧損壓力，恐使金融資產未實現評價減損擴大，影響淨值、資本適足率和2023年可分配盈餘水準。

另即便有十家壽險已將債券做了重分類，但有一成帳列綜合損益（OCI）舊債仍面臨沉重減損壓力，也將影響壽險金控股配息水準。

據金管會統計，2023年9月底三大金融業（銀行、證券和保險業）持債部位30兆3,411億元、月增072%主因受美元升值推升市價所致，最大宗是保險業持債市值21兆6,132億元，占比71%。

9月銀行業持債市價8兆5,566億元，扣除一路攀升的8兆7,787億元成本後，評價減損擴大到2,221億元的今年高點。前波減損高點是去年底的2,256億元。

銀行債券評價減損擴大，使9月銀行業僅加碼債券517億元，手筆是八個月最少，惟累計前九月加碼債券9,366億元仍居金融業之首。

壽險業 債券 銀行業

延伸閱讀

日本銀行第五度出手額外購債 大型金控認為理由是這個

00933B還沒領到息先跌破15元！ 專家曝3樂觀理由：債市確實相對低檔

誰說不能買債券？郭哲榮花4千萬買00687B 網酸「買太早」曝最佳跟進時機

錢進債市 盯實質收益率

相關新聞

美債殖利率狂飆 套牢怎解

隨著美國聯準會（Fed）不斷升息，美債投資熱潮已持續一年，但由於利率高原期持續比原先預期更長的時間，導致很多先行進場的投...

美債殖利率飆漲／銀行持債減損擴大

受美國10年期公債、海外債殖利率飆漲，讓9月「買債王」銀行業債券評價減損再擴大，壽險業一成帳列在綜合損益（OCI）的舊債...

11月1日財富管理論壇／李鎮宇：短線買債 長線押科技

隨著俄烏戰爭、以巴衝突爆發，地緣政治已成為國內外關注焦點，究竟地緣政治會影響對資本市場的影響有多大，民眾的財富應該如何布...

防詐 發卡銀行可拒刷卡交易

信用卡盜刷事件猖獗，對此，大型發卡銀行從上周起，已陸續在網站上公告、發信給卡友，告知明年起採取的防詐新措施，主要有三大項...

美債殖利率飆漲／銀行、保險業 逢低抄底

美債殖利率飆漲，金融三業由於策略不同、採取不一樣的作法，根據金管會公布的最新金融三業股債投資統計顯示，銀行、保險業九月持...

櫃買香港引資 回響熱

櫃買中心近日與富邦證券合作，共同率領大學光（3218）、雙鴻、力旺、譜瑞-KY、宜鼎、胡連及M31等七家具特色上櫃公司，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。