美債殖利率狂飆 套牢怎解

隨著美國聯準會（Fed）不斷升息，美債投資熱潮已持續一年，但由於利率高原期持續比原先預期更長的時間，導致很多先行進場的投資人，出乎意料地被「套牢」，業者建議，已經持有債券的高資產客戶，應先觀察其持有債券的信用評等及公司營運狀況，若違約機率極低，仍建議持有至到期，不建議於此時作「價差交易」以避免虧損。

美國公債及大型公司債因為低風險，向來是高資產客戶喜愛的投資標的，而美債殖利率在這一年來大洗三溫暖，尤其市場原先預期聯準會升息即將末了，明年第一季就會降息，但沒想到美國就業市場、經濟表現強勁，不但讓聯準會以「Higher for longer」來形容當前的利率高原期會比原先來得更久，外界預期Fed降息時間延後，因而使美債殖利率反而在後期不斷出現飆漲（債券殖利率上升，代表債券價格下跌），令眾多投資人對美債現在是「又愛又怕」。

美國公債殖利率維持更長時間，是未來幾季的主旋律。兆豐銀行指出，美國十年期公債殖利率數度升破五％，遠高於今年初約三點八％的水準，為十六年來首見，震撼金融市場，可能拖累經濟的多個借貸成本指標大幅攀高，包括其他長期政府債券、房屋抵押貸款、信用卡、車貸和商業貸款成本等，在高資金成本的影響下，加深了對經濟放緩的擔憂。

鑑於短期仍有公債殖利率上升、聯準會是否再升息等不確定因素干擾，全球金融市場仍維持震盪走勢，華南銀行建議，高資產客戶可採股債均衡或多元資產配置，分批布局基本面穩健的美國股票、日本股票及印度股票型基金，同時配置高評等債券，透過資產配置安穩度過金融震盪期。

中國信託商銀認為，評估高殖利率帶來的機會與風險，投資人應提升部位整體資產品質，控制投組波動度，強化應對風險的韌性，並且對債券、股票及結構型商品，都各有布局建議。

中信銀分析，股票方面，AI（人工智慧）應用趨勢仍為股價動能主流，從科技硬體推進至工業、非核心消費資本財與軟體應用，產業布局層面擴大，高殖利率環境恐讓投資人對企業獲利成長要求更高，導致股價表現更為震盪，此時，即可運用結構型產品來串連利率或股票多空機會。此外，接近年底，中信銀亦提醒投資人應檢視持有部位狀況，伺機汰弱換強，建構韌性的投資組合，以因應市場不確定性。

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