AI法律研討會 匯集國內外專家、探討AI金融管理基本法

財團法人人工智慧法律國際研究基金會長期關注於AI法律發展，今（28）日匯集國內外AI專家、業界人士，進行為期二天的研討會，由本會朱兆民董事長開場引言，並邀請司法院賴英照前院長、法務部黃謀信常務次長、立法院吳欣盈委員、臺灣銀行呂桔誠董事長、財團法人永齡教育基金會郭曉玲執行長、亞太綜合研究院暨高雄大學創校校長王仁宏董事長、實踐大學謝孟雄董事長蒞臨開幕致詞。

至於10月29日特別邀請行政院副院長鄭文燦、政務委員羅秉成、教育部長潘文忠、國家發展委員會主任委員龔明鑫、法務部政務次長陳明堂、實踐大學董事長謝孟雄、台灣刑事法學會榮譽理事長甘添貴、立法委員游毓蘭等，蒞臨開幕致詞，共襄盛舉。

10月28日及29日兩日的研討會分別針對「AI金融監管」、「AI金融最新應用」、「AI金融監管數據治理」、「AI的發展趨勢」、「后疫情時代人工智慧發展對各國法律制度和立法的影響」、「人工智慧基本法的制定及其趨勢」、「生成式AI的法律挑戰及其因應」等專題，邀請國內外專家學者，進行探討。

本會執行長張麗卿表示：「本次研討會邀請國內AI法律專家，廣泛討論AI金融監管、AI基本法及生成式AI議題。而AI的法制研究必須與國際接軌，因此本次研討會，基金會邀請了美國學者華盛頓大學法學院Ryan Calo教授、德國維爾茲堡法學院 Eric Hilgendorf教授、德國奧斯納貝克大學法學院Georg Gesk教授、日本民治大學法學院 Kawaguchi Hirokazu教授等國際人工智慧法律專家，分享國外最新的AI基本法的立法趨向，希望能為台灣的AI法律發展提供借鏡」。

基於對於AI法律教育的重視，今年永齡基金會亦加入支持，並邀請到全球AI大師：工業大數據專家、馬里蘭大學講座教授暨工業人工智慧中心主任李傑教授(Dr. Jay Lee)，分享AI最新發展及在其他產業的應用。

李傑表示：「由於5G、工業大數據、元宇宙，與人工智慧的發展，未來的產業系統將更多地以高度連接的方式進行運作。因此，如何選擇可用的數據並使用智能化的工具有效解決產業問題是一個重要議題。我期待利用人工智慧的系統性思維來解決和應對這種高度網路化和高度分散式的製造系統，這些方法可以有效的來辨識、預測與預防風險問題。」

本會秘書長朱宸佐表示：「近年來生成式AI發展快速，其導入雖有助於提升生產效率及提供多元之服務，但亦可能涉及侵害個人隱私、詐騙及洗錢等法律疑慮，因此建立AI監管機制已成為國際趨勢。人工智慧法律國際研究基金在今年3月25日，提出了基金會版本的《人工智慧基本法草案》；國科會於今年8月31日公布了「行政院及所屬機關(構)使用生成式AI參考指引(草案)」；金管會於今年10月17日亦公布了「金融業運用AI之核心原則及政策」。

再再顯示了，台灣對於人工智慧法制的重視。基金會定期舉辦AI國際學術研討會，希望能匯集產官學研的力量，對於台灣人工智慧法制的發展及建構，做出貢獻。

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