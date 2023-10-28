快訊

國中老師打官司引爆重鬱症 養家接受治療天天像「機器人」

邱淑貞「素顏」同框郭富城 女神近照曝光讚：胖了也好看

兆豐新光R1自11月29日起終止上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
兆豐銀行外觀。圖／兆豐銀行
兆豐銀行外觀。圖／兆豐銀行

新光一號不動產投資信託基金受益證券(簡稱:兆豐新光R1,代號:01003T)自2023年11月29日起終止上市。

臺灣證券交易所表示，兆豐國際商業銀行受託經管的兆豐新光R1(01003T)已於2022年10月12日經其受益人會議決議終止信託契約並進行清算，兆豐商銀嗣後已完成全數不動產公開標售程序並分別與得標者簽訂買賣契約，核有證交所營業細則第50條之7規定終止上市情事，證交所已公告自2023年11月29日起，終止該基金上市。

兆豐商銀 證交所

延伸閱讀

公契才是標的 不動產移轉課印花稅要注意

證交所：兆豐新光R1訂11月29日終止上市

證交所：藥華藥送件申請上市 新光R1自11/29下市

上市公司法說 25檔連發

相關新聞

兆豐新光R1自11月29日起終止上市

新光一號不動產投資信託基金受益證券(簡稱:兆豐新光R1,代號:01003T)自2023年11月29日起終止上市。

新手學投資 永豐金證券「豐雲學堂」流量破千萬

永豐金證券觀察PTT與Dcard兩大社群，投資人常見的三大問題分別是個股看法與進出場策略、交易規則、及存股趨勢，為了解決...

國壽33億台中高鐵特區獵地 計劃興建複合商業大樓

台中市地政局昨（27）日公開標售區段徵收配餘地，其中壽險龍頭國泰人壽以總價33億元、溢價率27.7%，每坪單價56萬元，...

新光1號REITs 投報率亮眼

新光1號不動產投資信託基金（REITs）預定11月29日下市，名下六筆不動產標售，最後兩棟將於11月完成交割入帳，投資人...

解讀美債／滿手美債ETF的投資人不放棄抄底 聯準會凌遲何時結束？

美國10年期公債殖利率創16年新高，且維持上升趨勢，債券價格下跌，滿手美債ETF（指數型基金）的投資人還要被折磨多久才能迎來反攻？資深操盤人表示，從目前各項經濟數據可以推斷美債殖利率上升快到盡頭，但「時間」是最大風險，重點在於還要等多久，美國聯準會（Fed）才要降息。聯準會發表的各種貨幣政策言論，都會激起債市漣漪。

導入IFRS S2準則精神 元大金控TCFD報告書獲BSI最高等級認證

元大金控（2885）將氣候議題納入經營戰略的重要一環，透過氣候相關財務揭露 (TCFD) 框架，以風險與機會雙軌推動相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。