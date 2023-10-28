兆豐新光R1自11月29日起終止上市
新光一號不動產投資信託基金受益證券(簡稱:兆豐新光R1,代號:01003T)自2023年11月29日起終止上市。
臺灣證券交易所表示，兆豐國際商業銀行受託經管的兆豐新光R1(01003T)已於2022年10月12日經其受益人會議決議終止信託契約並進行清算，兆豐商銀嗣後已完成全數不動產公開標售程序並分別與得標者簽訂買賣契約，核有證交所營業細則第50條之7規定終止上市情事，證交所已公告自2023年11月29日起，終止該基金上市。
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