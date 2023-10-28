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新手學投資 永豐金證券「豐雲學堂」流量破千萬

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
新手學投資，永豐金證券「豐雲學堂」流量破千萬，投資必學八大旅程，讓理財小白變大神。(永豐金證券/提供)
新手學投資，永豐金證券「豐雲學堂」流量破千萬，投資必學八大旅程，讓理財小白變大神。(永豐金證券/提供)

永豐金證券觀察PTT與Dcard兩大社群，投資人常見的三大問題分別是個股看法與進出場策略、交易規則、及存股趨勢，為了解決新手在投資上的煩惱，永豐金證券今年推出「豐雲學堂2.0」版本，將客戶旅程拆解成八個專欄來傳遞，希望讓不同投資需求的投資人都能找到解惑的地方，「豐雲學堂」今年前三季的流量已突破千萬，根據Similarweb網站流量數據平台，台灣線上開戶前十大券商中，永豐金證券官網流量持續居於領先地位，成為投資人初入市場的熱門理財教學平台。

「豐雲學堂」八大投資旅程的專欄涵蓋三大投資階段，首先，是第一次下單前所需要的交易工具與金融知識，這兩大專欄協助投資人了解台股、美股債券三大市場的投資專有名詞與下單方式。接下來，投資人遇到進階的選股問題時可選擇交易時機、選股策略與豐XQ殿堂，提供多元量化選股策略，教導投資人利用數據培養客觀選股能力。最後，為了幫助投資人掌握投資最新趨勢，提供市場話題、異業觀點與活動新訊，三大內容區分為總經、存股、短線交易的最新市場話題。

截至今年第3季，豐雲學堂前三大熱門專欄分別是金融知識、選股策略與交易時機，從各專欄觀察投資人關注的投資議題，第一名為金融知識專欄中的股東會紀念品議題，前三季累積超過25萬人觀看。永豐金證券表示，每年4月是紀念品公布旺季，零股股東也有機會領取，是初入市場的小股民於第3季領息前的第一個投資誘因，但應注意是否須完成電子投票、且確認最後過戶日前兩天仍持有股票，才擁有領取資格，想領取2024紀念品的投資人不妨於年末提早布局，並於豐雲學堂先行了解交易規則。

第二大熱門議題則是選股策略中的找尋高股利的存股標的議題。每年第3季的除權息是投資人最期待的領息盛宴，永豐金證券指出，參與除權息需考量長期配息穩定性，和是否能完成填息，才不會賺到股息卻賠了價差，豐雲學堂提供長達十年的配息與填息策略回測文章，投資人可把握近期大盤震盪時局，為自己提早布局明年股息。此外，交易時機的AI伺服器產業議題為第三大熱門議題，受惠今年ChatGPT與人工智能應用趨勢，豐雲學堂也為投資人整理產業的圖文懶人包，快速了解最新產業知識。

豐雲學堂的核心目標是為投資人解惑，讓新手變老手、老手變高手，針對投資人常見的三大投資痛點，八大專欄皆能提供從交易規則、存股趨勢到進出場策略的全方位教學內容。針對近期全球升息循環尾聲、美債十年期殖利率飆上16年新高，豐雲學堂也於金融知識專欄全新開設債券知識特輯，提供長短債如何選擇、債券評等、公債與公司債差別等教學，投資人可搜尋豐雲學堂快速掌握最新投資機會。

永豐金 存股 債券 股票 美股

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