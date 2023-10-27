美國Q3 GDP增長4.9%高於預期 瑞銀呼籲：報告細節喜憂參半

瑞銀財富管理CIO今（27）日表示，美國第3季GDP增長4.9%，受消費，庫存和政府支出的推動，高於市場普遍預期的4.5%，雖然增長率非常強勁，但報告細節喜憂參半。

瑞銀財富管理CIO分析，好的一面是，消費對增長的貢獻最大，增長4%，其中商品增長4.8%，服務業增長3.6%。政府支出增長4.6%，國防開支增長8%。住宅投資增長3.9%，這是自2021年第1季以來首次轉為正值。庫存對GDP增長的貢獻率為1.3%。較為疲弱的是非住宅類固定資產投資（通常稱為商業投資）在前兩個季度強勁增長後萎縮0.1%。同時，淨出口拖累當季GDP增長0.1個百分點。

強勁的第3季GDP表現，加劇市場在多重因素下的緊張局面。一方面，經濟資料表現良好，而另一面則是潛在的高利率以及更鷹派的美國聯準會。這可能會繼續導致市場波動，直到投資者確信經濟正在降溫但不至於崩潰，且利率衝擊也已經結束。我們認為以上兩種情況都可能在第4季出現，而這會利好高品質債券，最終也會利好股票。投資者可以考慮平衡其投資組合以應對當前的宏觀不確定性局面。

此外， 歐洲央行10月的貨幣政策會議結果並不令人意外。該行決定維持利率不變，沒有提到關於其債券投資組合或調整銀行最低準備金水準的內容。總體資訊較為平衡，承認近期的通膨有所下降，並且強調面對不確定的前景將繼續依賴資料。隨著越來越多的證據表明歐元區經濟正在放緩，通膨壓力正在緩解，瑞銀認為利率已經見頂。

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