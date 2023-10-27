國泰金網路口碑聲量爆棚 與國泰證券囊獲「2023網路口碑之星」兩大獎

社群時代口碑為王，網路聲量影響企業品牌好感度甚鉅。「2023第六屆網路口碑之星」揭曉獎項，國泰金控致力展現國內外永續影響力，已連兩年獲頒「金融業ESG企業永續領域-領航創新獎」殊榮；國泰證券因應ESG投資浪潮，於App中設置「永續專區」，永續創新服務獲大量散戶投資人關注討論，ESG話題好感度聲量年增長達89%，首度入選即榮獲「數位證券類宅經濟領域-領航創新獎」。

「網路口碑之星」由知名網路數據分析平台《DailyView網路溫度計》舉辦，評比自2022年7月至2023年6月間，透過國際級的AI語意分析結構，爬梳網路文章脈絡、匯集網友對於單一品牌的討論度與正負評論，通過分析計算出各主題的品牌網路數據，依正負面、中立情緒，綜合評比口碑影響力排名。

國泰金控透過連年舉辦氣候變遷高峰論壇，展現全集團邁向永續決心與實際作為，2023年成為世界氣候基金會(World Climate Foundation)全球首家策略夥伴，受邀至倫敦氣候投資高峰論壇、聯合國紐約氣候週世界生物多樣性高峰會，分享永續金融策略及成果，成功拉近台灣與國際ESG 距離，因而將網路聲量好感度拉至高峰。網路口碑之星洞察報告即點出國泰金控於ESG話題好感度年成長兩倍 。同時，國泰積極發展綠色不動產生態圈，國泰人壽透過團購綠電模式扮演「綠」房東，有效降低中小企業使用綠電門檻，成功發揮以大帶小影響力，使綠房東及綠色租賃話題能見度更大幅增加23倍 。

國泰證券結合ESG投資浪潮與加速淨零轉型，於App中設置有「永續專區」，透過計算投資人「現值占比覆蓋率」，揭露每位投資人的永續影響力，上線半年已逾15萬人使用，永續創新服務使ESG話題好感度年增長89% 。此外，在證券商紛紛搶攻海外投資複委託商機之際，證券公會統計顯示，2023年複委託成交金額相較2022年攀升21%、相關網路聲量提升29%，國泰證亦首創「小額債券無縫接軌國際市場」服務，由於台灣放假時海外交易市場並未休息，從用戶需求角度出發，解決時間受限痛點，開發出能同步海外交易市場時間之功能，成功顯現品牌價值，使小額證券App聲量年成長31% ，備受肯定。

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