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中信金融園區 再獲雙認證

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中國信託金融園區二度獲頒LEED 4.1 O+M白金級認證，由美國綠色建築協會（USGBC）北亞區董事總經理杜日生（左二）頒證，中信金控總經理陳佳文（右二）代表受證，中信金控幕僚長高麗雪（右）。圖／中信金控提供
中國信託金融園區二度獲頒LEED 4.1 O+M白金級認證，由美國綠色建築協會（USGBC）北亞區董事總經理杜日生（左二）頒證，中信金控總經理陳佳文（右二）代表受證，中信金控幕僚長高麗雪（右）。圖／中信金控提供

中國信託金融園區二度獲頒LEED 4.1 O+M白金級認證，由美國綠建築協會（USGBC）北亞區董事總經理杜日生（右五）頒證，中信金控總經理陳佳文（右四）代表受證，中信金控幕僚長高麗雪（右三）、中信銀行總務處處長陳文榮副總（右二）、中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝副總（右一）、美國綠建築協會（USGBC）北亞區市場傳訊部總監潘昊珍（左五）、台北101總經理朱麗文（左四）及台北101營運長劉家豪（左三）等人出席頒證儀式。圖/中信金控提供
中國信託金融園區二度獲頒LEED 4.1 O+M白金級認證，由美國綠建築協會（USGBC）北亞區董事總經理杜日生（右五）頒證，中信金控總經理陳佳文（右四）代表受證，中信金控幕僚長高麗雪（右三）、中信銀行總務處處長陳文榮副總（右二）、中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝副總（右一）、美國綠建築協會（USGBC）北亞區市場傳訊部總監潘昊珍（左五）、台北101總經理朱麗文（左四）及台北101營運長劉家豪（左三）等人出席頒證儀式。圖/中信金控提供

中信金控指出，中國信託金融園區二度榮獲美國綠色建築協會的能源與環境先導設計認證v 4.1版本的既有建築營運與維護項目白金級商辦大樓，於二○二三年度評選獲得八十五分，超越二○一九年得分，也是台灣參與LEED v4.1 O+M白金級評比分數最高的商辦大樓。另一方面，中信金融園區也三度取得台灣綠建築（ＥＥＷＨ）鑽石級標章，顯示中信金致力環境永續發展及落實低碳轉型的卓著成效。

昨天的頒證典禮由美國綠色建築協會（ＵＳＧＢＣ）北亞區董事總經理杜日生授證，中信金控總經理暨永續金融先行者聯盟主席陳佳文、中信金控幕僚長高麗雪、台北一○一總經理朱麗文與ＵＳＧＢＣ北亞區市場傳訊部總監潘昊珍代表出席。

陳佳文表示，中國信託金融園區設計以「零碳綠色建築」為目標，藉由低碳交通、能源管理、綠色照明、智能空調等方面落實低碳建築願景，本屆評選中國信託多項指標皆明顯較上屆進步，展現中國信託落實低碳經濟、發揮永續影響力的決心。

中信金融園區於環保設備及具體措施評比均顯著精進，如建立能源管理監控系統，辦公樓層採用冷卻樑板送風系統與儲冰系統，並全面更換ＬＥＤ搭配指向性的燈具遙控器以便調控開關，加上感應式燈具節約用電，總用電量大幅降低百分之八點八，另外透過總面積約七百平方公尺的太陽能板，可產生電力約七萬五千度，直接將陽光轉為電能，降低發電成本。

綠色建築 中信

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