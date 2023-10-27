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中信金融園區 再獲雙認證
中信金控指出，中國信託金融園區二度榮獲美國綠色建築協會的能源與環境先導設計認證v 4.1版本的既有建築營運與維護項目白金級商辦大樓，於二○二三年度評選獲得八十五分，超越二○一九年得分，也是台灣參與LEED v4.1 O+M白金級評比分數最高的商辦大樓。另一方面，中信金融園區也三度取得台灣綠建築（ＥＥＷＨ）鑽石級標章，顯示中信金致力環境永續發展及落實低碳轉型的卓著成效。
昨天的頒證典禮由美國綠色建築協會（ＵＳＧＢＣ）北亞區董事總經理杜日生授證，中信金控總經理暨永續金融先行者聯盟主席陳佳文、中信金控幕僚長高麗雪、台北一○一總經理朱麗文與ＵＳＧＢＣ北亞區市場傳訊部總監潘昊珍代表出席。
陳佳文表示，中國信託金融園區設計以「零碳綠色建築」為目標，藉由低碳交通、能源管理、綠色照明、智能空調等方面落實低碳建築願景，本屆評選中國信託多項指標皆明顯較上屆進步，展現中國信託落實低碳經濟、發揮永續影響力的決心。
中信金融園區於環保設備及具體措施評比均顯著精進，如建立能源管理監控系統，辦公樓層採用冷卻樑板送風系統與儲冰系統，並全面更換ＬＥＤ搭配指向性的燈具遙控器以便調控開關，加上感應式燈具節約用電，總用電量大幅降低百分之八點八，另外透過總面積約七百平方公尺的太陽能板，可產生電力約七萬五千度，直接將陽光轉為電能，降低發電成本。
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