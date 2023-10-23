全家點數換幣再添 USDC 明年拚兌換率翻倍

全家（5903）與虛擬貨幣交易所幣託自2020年便合作全家點數兌換虛擬貨幣，幣託表示，將與穩定幣發行商Circle合作，在與全家的「點數換虛擬貨幣」中新USD coin，讓可選擇兌換的虛擬貨幣種類來到比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、泰達幣（USDT）及USD coin（USDC）四種，預期明年兌換率可成長2至3倍。

幣託表示，自2020年與全家合作，三年來兌換比例穩定增長，每年不重複使用人次增長率約為15%，而為了確認系統穩定性，這次新增USDC兌換服務於7月便上線測試，7至9月間，共兌換全家點數1,000萬餘點，明年目標為增加兌換率至現有的2至3倍。

至於兌換方式，幣託表示，最低兌換門檻3,500點，採即時匯率兌換，未開通幣託Bito Pro的用戶，則只需提供電子信箱，並完成手機驗證，便會自動創建帳戶並存入，不過後續若要提領或動支，仍需於Bito Pro經過完整的KYC驗證。

法遵方面，幣託表示，要兌換加密貨幣需通過相關驗證，在身分認證上是合規的，而金管會虛擬資產指導原則提及的是，境內平台不可發行穩定幣，此次開放的USDC由於連動美元，又並非由境內業者發行，因此也沒有相關疑慮。

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