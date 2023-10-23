快訊

多地接連閉店？ 台灣麥當勞曝布局：今年將展店19家「大全配」為主

月薪僅八萬日幣 他美碩士、日博士雙頭銜卻成「高學歷難民」

國道4死車禍駕駛喪命...8旬父痛哭失聲 安養院老母親還不知兒子已離世

台灣低利率環境回不去了？5大銀行3貸款利率 飆至逾14年半新高

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣示意圖。聯合新聞網資料照
新台幣示意圖。聯合新聞網資料照

為對抗通膨，中央銀行自2022年3月開始連五季升息，帶動企業融資成本上漲。央行今（23）日公布9月五大銀行新承做放款，其中，週轉金貸款利率、五大銀行加權平均利率，及不含國庫借款在內的加權平均利率這三項，同步寫下2009年以來的逾14年半新高紀錄。

央行每月公布五大銀行新承做放款概況，今天公布9月五大銀行的購屋、資本支出、週轉金與消費性等四大類放款金額與利率。其中，象徵企業資金調度需求的週轉金貸款利率連八月上漲至1.938%，創2009年1月以來的逾14年半新高。

不只如此，五大銀行9月新承做加權平均利率增至1.99%，不含國庫借款在內的加權平均利率為2.016%，分別創下2009年1月、2009年2月以來的逾14年半最高紀錄。

央行經研處副處長蔡惠美指出，這三項利率走揚，主要是央行去年3月啟動升息循環的影響，不過，企業貸款利率水準除受央行升息影響外，銀行是否推出貸款優惠利率專案，還有利率較低的政府機關、公營事業的貸款規模，都會影響貸款利率水準。

央行公布，9月五大銀行資本支出貸款利率為2.421%，為三個月高點，月增0.077個百分點。蔡惠美指出，8月政府為推動都更，有較多資本支出借款需求，9月需求相對減少，而政府借款利率較低，導致9月資本支出平均利率稍高一些。

另外，9月消費性貸款利率為2.971%，月減0.006個百分點、大致持平；購屋貸款利率則是下滑0.015個百分點、至2.076%，為六個月低點。

央行 升息

延伸閱讀

人行：進一步推金融機構降貸款利率 加大支持保交樓

遠百信義A13三大精品改裝亮相 周年慶首日進帳2.6億

搶救A股！陸「國家隊」匯金公司增持四大銀行股票

「台商」闊氣開酒還誆舞女陪2天 結果只是水電工

相關新聞

永豐銀總座自然心看獲利新高 憂通膨僵固美延後降息

永豐銀今年前九月獲利創同期歷史新高，永豐銀總經理莊銘福今（23）日指出，看未來表現「自然心態，沒有一定強求」，業務該怎麼...

一頁式詐騙廣告太猖狂 卡友遭詐因「這舉動」只能認賠

歹徒利用民眾喜歡搶便宜的心態，製造假優惠、真詐騙的釣魚網站，透過限時折扣的方式，利誘消費者自行輸入個資及信用卡號 、甚至...

新青安助攻 央行公布5大銀行新承作房貸連2月增加

新青安如何帶動銀行的房貸業務發威？央行今日公布最新的前五大銀行新作放款統計，包括台銀、合庫、土銀、華銀、一銀等前五大銀行...

約定轉入帳號灰名單通報平台 9家銀行明年2月先行

為防堵銀行約定轉帳功能成為詐騙集團移轉金流管道，金管會已規劃由財金公司建置約定轉入帳號灰名單通報平台，預計國內9家大型消...

天災不斷、地緣政治風險升溫 商業保險費率調漲

因天災不斷、地緣政治風險升溫，國際再保費率上漲，帶動商業保險費率調漲，有產業界在工商午餐會喊苦。產險公會今天提出3點回應...

商業保費大漲、產業界吃不消 產險公會提三大建議

氣候變遷導致巨災風險增加，加上台海地緣政治風險、通貨膨脹推升理賠成本等因素，使再保合約成本大漲，亦反映於保費上，有企業指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。