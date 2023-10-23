台灣低利率環境回不去了？5大銀行3貸款利率 飆至逾14年半新高

為對抗通膨，中央銀行自2022年3月開始連五季升息，帶動企業融資成本上漲。央行今（23）日公布9月五大銀行新承做放款，其中，週轉金貸款利率、五大銀行加權平均利率，及不含國庫借款在內的加權平均利率這三項，同步寫下2009年以來的逾14年半新高紀錄。

央行每月公布五大銀行新承做放款概況，今天公布9月五大銀行的購屋、資本支出、週轉金與消費性等四大類放款金額與利率。其中，象徵企業資金調度需求的週轉金貸款利率連八月上漲至1.938%，創2009年1月以來的逾14年半新高。

不只如此，五大銀行9月新承做加權平均利率增至1.99%，不含國庫借款在內的加權平均利率為2.016%，分別創下2009年1月、2009年2月以來的逾14年半最高紀錄。

央行經研處副處長蔡惠美指出，這三項利率走揚，主要是央行去年3月啟動升息循環的影響，不過，企業貸款利率水準除受央行升息影響外，銀行是否推出貸款優惠利率專案，還有利率較低的政府機關、公營事業的貸款規模，都會影響貸款利率水準。

央行公布，9月五大銀行資本支出貸款利率為2.421%，為三個月高點，月增0.077個百分點。蔡惠美指出，8月政府為推動都更，有較多資本支出借款需求，9月需求相對減少，而政府借款利率較低，導致9月資本支出平均利率稍高一些。

另外，9月消費性貸款利率為2.971%，月減0.006個百分點、大致持平；購屋貸款利率則是下滑0.015個百分點、至2.076%，為六個月低點。

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