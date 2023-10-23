約定轉帳生效日 擬一律改為2天

為強化阻詐成效，金管會將再拉高對約定轉帳生效日的規定。金融圈人士透露，除了將由財金公司提出「灰名單通報」平台示警之外，金管會屬意將約定轉帳設定的生效日，從原先同一家銀行的約轉可隔日生效，統統比照跨行，一律改成「次兩日」生效。

此外，據了解，金管會已要求銀行必須全面清查所有帳號中，被其他帳號設定為約定轉帳帳號的次數，金管會認為銀行對約定帳號的管理必須有類似的風險管理預警機制，目前多數銀行已開始採取依照「平均值」管理的作法，若同一帳號的約轉設定次數超過全行平均值，就會特別注意是否與詐騙集團有關。

此外，銀行公會日前再度發函全體國銀最新版的疑似不法或顯屬異常的交易態樣，其中提出四個最新態樣，警示國銀要提高警覺，包括存款帳戶久未往來，卻突然向銀行申請變更個人通訊資料後，出現連續多筆的借方或貸方交易；久未往來的客戶申辦網銀或重新啟用後，就約定多筆約定帳號，且多以線上方式辦理約定；多位客戶設定相同的約定帳號，或相同的網銀使用者代號、相同的電子郵件信箱；款項匯入之後，即迅速轉入至虛擬貨幣交易平台的境外帳戶。

金管會原本在今年上半年發函國銀，若申請非本人的帳號作為約定轉帳帳號，各銀行視風險評估狀況，可決定隔日或次二日生效，其中銀行大多對於自家銀行，也就是所謂的「自行約轉」採取隔日生效，跨行約轉採次二日生效。

銀行業者指出，由於約定轉帳被詐騙集團設定、運用太過浮濫，金管會希望即使是自行約轉，只要客戶匯款對象並非本人的帳號，也得改成「次二日」生效。銀行公會應會在近期內發函，要全體銀行執行新的約轉設定生效日規定。

銀行業者說，目前阻詐打詐面臨其中一大阻礙就是個資法，即使金管會在公平待客原則放寬銀行和阻詐相關的處理彈性，但不同銀行間在可疑帳戶的資訊交流仍會碰到瓶頸，現在頂多只能從同一帳號被設定為約定轉帳戶數過多來發現異狀，金管會才研議從嚴限制約轉生效日。

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