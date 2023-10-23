富豪戶抱海外債…套牢
近期美債殖利率狂飆、債券價格大跌，連富豪戶都被套牢，對海外高息債也陷入觀望。據金管會9月底統計，九家銀行開辦高端資產（1億元以上）財管客戶中，配置海外高息債比重，連二個月維持在11%，據銀行圈觀察，海外債殖利率狂飆，反讓大家開始觀望。
一家承辦富豪戶財管業務的銀行主管就直言，美國10年期公債飆破5%是16年來首見，殖利率大漲、代表價格是反向大跌，之前在殖利率4%左右進場者「幾乎全被套」，海外債滿手的富豪戶陷虧損、信心也不足。
該主管建議，目前美國投資等級債殖利率約落在5.6%至5.8%，若是空手者、正是分批買進、中長期價值型投資的最好買點，等明年開始降息後，資本利得和利息雙收；但若是在一年前，約3%至4%進場套牢者，就只能以時間換空間做解套。
據金管會2023年9月底統計，富豪戶資產配置組合中，存款占了52%、保險占13%、基金占12%、債券占11%、境外結構型商品占6%。與8月底相較，僅境外結構債增加1個百分點，其餘資產配置比重均持平。
若拉長時間，從今年來看，存款與海外債配置比重，已連兩個月各維持52%和11%，僅境外結構債在維持5%配置、長達半年後，9月首見微幅走揚。
銀行主管說，隨各家銀行對富豪戶存款規模增加，其實配置資產的比例僅是微幅變化，但的確近期因海外債的殖利率狂飆，讓滿手債的富豪戶套牢，而呈現觀望，反倒是境外結構債在利率高漲時、客製化的條件愈容易包裝，愈符合客戶期待而轉熱。
該主管說，外幣結構債連結商品和利率水準，都是各銀行自行設計、發行募集，當利率愈高、條件愈好，客製化也愈容易，客戶興趣也會提升，預估未來境外結構債成長可期。
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