美元漲翻天 外幣存款也水漲船高嗎？

美國經濟穩健，高利率可能維持更長一段時間，銀行圈認為，在基本面尚未出現轉弱前，美元將維持偏強走勢，也因美元相對其他貨幣更具利差吸引力，第四季實質外匯需求「基本盤」仍在，預料第四季外幣存款將持穩。

一家銀行主管也坦言，美元市場利率持續走升，各銀行競相以高利率吸收外幣存款，不只搶散戶的台幣轉美元存款，也搶大企業戶的美元存款，「利率愈議愈高」，只要搶不過，當月外幣存款可能就會出現減降。

對銀行來說，增加外幣存款有三大助益，一、台美利差仍大，各銀行短期可做換匯交易（swap），中長期資金則可加碼短天期債券，替未來降息做準備，二、趁機收穫不少財富管理大戶，三、透過外幣高利定存，吸引數位客群，有利增加客戶黏著度，打造生態圈。

若以8月底的前十大外幣存款行來看，單月月增逾百億元者是兆豐銀和第一銀，兆豐銀8月底外幣存款餘額1兆2663億元，月增249億元，兆豐銀表示，是因客戶資金調度所致，認為未來外幣存款仍將持穩。

第一銀8月底外幣存款餘額9188億元、月增193億元，一銀表示，因美元匯率升值、及行銷活動招攬客戶承做高利定存所致，未來將視市場利率和同業競爭適度調整外幣存款報價，續吸引數存客戶承做外幣存款。

外幣存款月減較多者是華南銀，8月外幣存款月減161.8億元，餘額降到7269.7億元，華南銀表示，因部分OBU客戶資金調度及支付貨款，及銀行進行存款結構調整所致，未來仍將以合理利率吸收美元存款，並提升活存比，以降低資金成本。

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