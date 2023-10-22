美元漲翻天 外幣存款也水漲船高嗎？
美國經濟穩健，高利率可能維持更長一段時間，銀行圈認為，在基本面尚未出現轉弱前，美元將維持偏強走勢，也因美元相對其他貨幣更具利差吸引力，第四季實質外匯需求「基本盤」仍在，預料第四季外幣存款將持穩。
一家銀行主管也坦言，美元市場利率持續走升，各銀行競相以高利率吸收外幣存款，不只搶散戶的台幣轉美元存款，也搶大企業戶的美元存款，「利率愈議愈高」，只要搶不過，當月外幣存款可能就會出現減降。
對銀行來說，增加外幣存款有三大助益，一、台美利差仍大，各銀行短期可做換匯交易（swap），中長期資金則可加碼短天期債券，替未來降息做準備，二、趁機收穫不少財富管理大戶，三、透過外幣高利定存，吸引數位客群，有利增加客戶黏著度，打造生態圈。
若以8月底的前十大外幣存款行來看，單月月增逾百億元者是兆豐銀和第一銀，兆豐銀8月底外幣存款餘額1兆2663億元，月增249億元，兆豐銀表示，是因客戶資金調度所致，認為未來外幣存款仍將持穩。
第一銀8月底外幣存款餘額9188億元、月增193億元，一銀表示，因美元匯率升值、及行銷活動招攬客戶承做高利定存所致，未來將視市場利率和同業競爭適度調整外幣存款報價，續吸引數存客戶承做外幣存款。
外幣存款月減較多者是華南銀，8月外幣存款月減161.8億元，餘額降到7269.7億元，華南銀表示，因部分OBU客戶資金調度及支付貨款，及銀行進行存款結構調整所致，未來仍將以合理利率吸收美元存款，並提升活存比，以降低資金成本。
▪ 賣厝阿明／買預售屋 VS .中古屋哪個好？ 看看專家怎麼說
▪ 房間3處為何貼紅色圓形紙？房東詭笑曝答案 「住1年」過來人：毛到失語
▪ 不是關機就好！台電曝「冷氣保養5步驟」 明年重啟更省電
▪ 誠品等3百貨來了！台中七期房價竟跌2%？房仲曝原因
▪ 蛋白區新屋房價高於蛋黃老大樓「正常嗎？」 多人認同：就是爽
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言