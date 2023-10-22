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台幣貶值發威 國銀外幣存款再叩關14兆

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

新台幣從6月起、連三個月共驟貶近4%（指台銀外幣結帳匯率），續推升國銀外幣存款餘額將再度叩關14兆元。據金管會統計，國銀8月底外幣存款餘額13兆9,115億元，連三個月走揚，市場預期，9月台幣正式貶破32元，最快9月國銀外幣存款餘額有望再衝破14兆元。

銀行主管坦言，外幣存款增減，易受利率、匯率「兩大雙率」左右，台幣驟貶時、強勢美元換弱勢台幣，自然推升以台幣計價的外幣存款餘額。

換言之，過去三個月國銀外幣存款餘額走升，有很大一部分是因台幣貶值、造成外幣存款「虛胖」。

若以台銀8月底美元結算匯率31.9元換算，8月底外幣存款僅4,361億美元，較上月再減少61億美元，已連七個月下滑，顯示剔除匯率因素後，兌回原幣的外幣存款水位仍一路下降。

相同情況也曾發生在去年。國銀外幣存款前一波高峰是2022年10月，當時美元雙率雙升，9~10月台幣共驟貶5%、10月更貶破32元大關，使2022年10月外幣存款餘額攀升到14兆1,678億元的史上高點，隔(11)月台幣又爆升4%才止住外幣存款漲勢。

金管會日前公布最新國銀外幣存款數據。截至8月底統計，全體國銀外存餘額13兆9,115億元，較上月增加175.4億元，月增0.13%是三個月低點，年增6.5%則是2021年9月來、近兩年低點。

一家行庫主管說，台幣貶值推升外幣存款餘額走揚，年增的成長力道卻走低，可能有四大原因，一、近一年美元急升，各銀行積極調整存款結構，減少吸收高息定存，二、近一年美元急升也促使客戶將美元獲利了結，結售為台幣，或轉投資其他商品，使外幣存款減降。

三、OBU企業戶有存款先償付美元高息，也因出口衰退讓貨款減少，四、去年同期受美元雙率雙升，墊高了基期。

前十大外幣存款行中，年增率仍維持兩位數成長者有五家，8月底台新銀外幣存款餘額6,853億元、國泰世華銀9,416億元，較去年同期都各有近30%的成長力道，永豐銀年增17%，中信銀年增14%、華南銀年增11%。

新台幣 匯率

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