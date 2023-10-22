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銀行、證券高資產理財9月已破9千億大關 前三大排名曝光

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

金管會公布高資產理財最新統計，截至9月底，9家獲准開辦高資產理財銀行的高資產客戶數已有6466人，資產規模共7984億元，加計證券端高資產理財客戶數723人、1300億的資產規模，合計高資產客戶數共6879人、高端理財總資產規模已破9千億大關，達9284億元。

銀行局副局長林志吉指出，目前金管會已核准10家銀行承作高資產理財業務，還有1家（元大銀行）預定在明年第一季會開辦。

其中以銀行局所統計的前三大排名的國銀來看，依序為中信、兆豐、合庫，目前高資產客戶數依序為1626人、1154人、1188人，資產規模則依序為1659億、1512億、1462億，不論是客戶數或資產規模，將近6成都集中在前三大銀行，集中度由此可見，其中中信銀在9月新發行6檔外幣結構債，也使其資產規模和客戶數續維持領先地位。

銀行局在資產配置組合也統計，存款占比仍達52%，至於保險、基金、境外結構型商品，則分別占比13%、12%、11%、6%，境外結構型商品應和中信銀9月大發外幣結構債有關，因此增加1個百分點。

銀行主管指出，由於美國利率處高原期的時間更長，在「higher for longer」的普遍預期心理之下，投資者以比先前更大的手筆加碼以美債為主的海外債券，或是債券型基金、外幣結構債。

證期局指出，今年9月底與去年同期相較，客戶數增加27%，交易金額更大增339%，增加1004億，主因美國升息造成境外債券價格吸引投資人，截至9月底，共有8家券商辦理高資產理財業務，總客戶數723人，總資產規模1300億元。

前三大高資產理財券商，依序為永豐金證券、國泰證券、兆豐證券，前三大券商資產規模依序分別為551億、442億、180億，客戶數則為308戶、123戶、109戶，其中永豐金證券由於9月大增超過200人，已成為高資產客戶數最多的券商。

若以成長率來看，前三季以永豐金證券、永豐金證券成長率最為顯著，分別為474%及882%，主要都以和美國為主的海外債券、股票投資相關的複委託交易為業務動能。

中信銀 美國升息

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