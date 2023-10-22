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投保實支實付險 看清4眉角

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

近兩年來至少超過半數的實支實付險商品已改版，保險業者表示，醫療技術的進步使保戶的平均餘命提高，且新型態治療方式多元，及早發現病況機率大為提升，相關自費醫療項目多且費用也較高，已偏離壽險公司的理賠情境模擬及精算的結果，理賠風險大為提高，業者不得不調整風險控管，最普遍的作法就是停售保單，改推新版保單。

壽險公司理賠部門主管建議，保險本質為「填補損害原則」，補位必要性住院的治療過程產生自行負擔費用，實支實付主要方向即為給付「超出健保的實際花費」，在投保額度內用多少賠多少，民眾投保實支實付險時，仍有重要基準可供參考。

首先，檢視醫療限額是否足夠。隨醫療環境不斷進步及通貨膨脹影響，導致自費醫療項目多、醫療費用也比較高，保戶必須注意投保的實支實付醫療險限額是否足夠支付醫療花費。

第二是對保障範圍的約定。醫療費用項目多且複雜，舉凡醫材的使用補助金、住院照護金，或重大器官移植保障等，保障範圍各有不同，保戶須注意保單條款約定各項給付限額範圍及條件。

第三，了解理賠約定條件。除了以住院為提前的理賠之外、住院手術或門診手術理賠限制、「除外責任」的不給付部分、住院給付天數限制等，都必須事先清楚了解理賠的約定條件。

最後則是以醫院診斷證明申請理賠，先釐清一定要正本或是副本也可的差異。考量保戶可能投保多張實支實付醫療險，理賠時要注意保單條款約定理賠申請檢附診斷證明書及正（副）本醫療收據等文件約定，此時可把正本的診斷證明書給只受理診斷書正本的保險公司，另準備副本提供給受理副本的公司。

理賠 實支實付

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