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實支實付險 舊保單別中斷

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
許多重大傷病險、癌症險「一次性給付」的不足，使得民眾透過實支實付險的理賠給付來彌補醫療開銷的需求愈來愈大。圖／聯合報系資料照片
許多重大傷病險、癌症險「一次性給付」的不足，使得民眾透過實支實付險的理賠給付來彌補醫療開銷的需求愈來愈大。圖／聯合報系資料照片

許多重大傷病險、癌症險「一次性給付」不足，民眾透過實支實付險的理賠給付彌補醫療開銷的需求大增。由於實支實付險造成壽險公司沉重的理賠負擔，因此將保單下架、改版或調高保費。儘管如此，因舊保單合約仍在，因此「停損」效果有限，業者建議民眾不要中途放棄繳保費，因為很多舊版保單的權益已不可能在新版重現。

多家大型壽險公司的統計，今年以來至第三季底的實支實付理賠前十大項目，有入列的病症項目仍以腫瘤為最多，前十大有三項和腫瘤相關，包括乳癌、子宮肌瘤、肺癌。此外，因糖尿病引發的白內障，高血壓或痔瘡，以及肺炎、脊髓病變、剖腹生產等也都在前十大之列。

由於實支實付的理賠負擔日益沉重，近兩年來已有至少六、七張熱賣的實支實付保單被停售，或是改版新保單上市，另外是保單架構未動，但大幅調高費率。

以宏泰人壽一度熱賣的「薰衣草」醫療健康保險附約為例，保費調整前，卅至卅四歲的男性年繳二二○五元，調整後要繳五○五九元，相較之下差了逾一倍。

保險業者不諱言，實支實付險儘管版本更新，但保戶「上有政策、下有對策」，例如規定住院一次最多卅天，但保戶會情商醫院讓其先出院兩天，「再住院就是新的一輪」，這類理賠爭議屢見不鮮。

雖然不同保險公司改版自家實支實付保單的作法略有不同，但是將手術拆為住院和門診，已成為共同趨勢，主要也是因為手術技術的進步，使得很多手術不見得必須住院，但從業者調降不少給付項目的水準，可看出醫學技術進步已經超乎保險公司原先對理賠損率精算結果的程度。然而，業者說，即使將實支實付保單改版，但「停損」效果仍有限，因先前已簽約的舊保單，只要保險合約仍在，有開支就得依舊保單規定理賠。

因此，儘管有許多舊保單的沉重負擔仍得繼續扛，但保險業者建議民眾，愈早投保的實支實付保單其實愈划算，建議民眾不要中途放棄繳保費，因為很多舊版保單的權益，在新版已不會重現。

保單 實支實付 理賠

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由於許多重大傷病險、癌症險「一次性給付」的不足，使得民眾透過實支實付險的理賠給付來彌補醫療開銷的需求愈來愈大。根據本報向多家大型壽險公司訪查，大型壽險公司在實支實付險理賠上的前十大項目，其中，除了癌症之外，很多慢性病所引發的病症，也入列實支實付險的前十大理賠項目。

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