匯市最前線／台幣估偏弱整理
新台幣兌美元匯率上周五（20日）走勢疲軟，中央銀行收盤前出手調節，新台幣匯率終場升值0.3分，以32.32元作收。
過去一周，新台幣匯率累計貶值1.01角，貶幅為0.31%。
匯銀主管指出，以巴戰事未歇，市場避險情緒濃厚，加上鮑爾最新談話仍未鬆口升息已到盡頭，預估短期內新台幣將於32.2~32.5元偏弱整理。
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