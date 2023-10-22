匯市最前線／台幣估偏弱整理

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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新台幣兌美元匯率上周五（20日）走勢疲軟，中央銀行收盤前出手調節，新台幣匯率終場升值0.3分，以32.32元作收。

過去一周，新台幣匯率累計貶值1.01角，貶幅為0.31%。

匯銀主管指出，以巴戰事未歇，市場避險情緒濃厚，加上鮑爾最新談話仍未鬆口升息已到盡頭，預估短期內新台幣將於32.2~32.5元偏弱整理。

新台幣 台幣匯率 美元匯率

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