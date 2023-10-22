匯市最前線／台幣估偏弱整理

由於許多重大傷病險、癌症險「一次性給付」的不足，使得民眾透過實支實付險的理賠給付來彌補醫療開銷的需求愈來愈大。根據本報向多家大型壽險公司訪查，大型壽險公司在實支實付險理賠上的前十大項目，其中，除了癌症之外，很多慢性病所引發的病症，也入列實支實付險的前十大理賠項目。

2023-10-21 13:49