信用卡發卡數穩增 簽帳金額創12年新高
信用卡為本國銀行重要的消費金融業務項目，根據金管會統計，2022年國內發卡機構為33間，其中31間本國銀行有發行信用卡，信用卡公司為2間，與2021年相同。截至2022年底，國內信用卡流通卡數為5,624.3萬張，有效卡數為3,559.7萬張，其中本國銀行的流通卡數5,544.8萬張，年增6.9%，有效卡數3,528.7萬張，年增5.3%。
信用卡簽帳金額方面，2019年國內整體刷卡簽帳金額來到3.22兆元，為首度超過3兆大關，後續2020年的疫情令消費萎縮，使簽帳金額一度明顯下滑至3.01兆元。
隨著防疫漸進解封，商業活動逐漸復甦的帶動下，2022全年信用卡簽帳金額攀升至3.49兆元，較2021年大幅成長12.3%，其中本國銀行的簽帳金額占98%，約為3.44兆元，再創2010年以來的新高。簽帳金額的大幅增加，促使整體簽帳手續費收入躍升至420億元，年增長15.5%，本國銀行占比達97%的409億元。不過，循環信用利息收入則連續三年負成長，2022再度年減0.6%至140億元，明顯低於疫情前2019年的155億元，其中本國銀行占約99%，可見疫情期間令民眾對信用卡循環信用的使用態度有所改變。
結合以上趨勢，KPMG台灣所金服顧問陳世雄預期，2023年經濟維持平穩增長，整體環境仍可助銀行業穩定營運。
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