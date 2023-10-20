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史上最大 高鐵2100億聯貸降息

聯合報／ 記者朱漢崙周彥妤／台北報導
高鐵二一○○億元的聯貸案預計今年底會全面降息，這也是從去年央行升息以來，企業聯貸最大的一筆降息案。記者曾吉松／攝影
高鐵二一○○億元的聯貸案預計今年底會全面降息，這也是從去年央行升息以來，企業聯貸最大的一筆降息案。記者曾吉松／攝影

史上最大的降息案悄悄登場。據知情人士透露，台灣高鐵向八大公股行庫組成的聯貸銀行團爭取降息，已在九月下旬召集聯貸銀行團會議，高鐵目前的聯貸餘額為二一○○億元，銀行團各成員預定在十一月十一日之前，會完成內部授審會、董事會通過流程，預計今年底高鐵這筆二一○○億的聯貸案就會全面降息，這也是自從去年央行升息以來，企業聯貸最大的一筆降息案。

台灣高鐵回應，有關高鐵聯貸利率一事，本公司一直都持續與銀行團協商中，目前尚未定案。

二○一○年時，八大公股行庫協助高鐵進行債權重組以及降息，當時的聯貸總金額為三八二○億元，透過「前低後高」利率結構，讓高鐵舒緩財務壓力。

除此之外，銀行團還鬆綁台灣高鐵折舊認列年限，將折舊認列年限由原先的二十年，一口氣放寬到五十年，不僅讓高鐵折舊負擔大減，也因此有更多獲利。

同時，高鐵的借款期限，也由原本的三十年，延長至四十年，高鐵債務壓力明顯大減，原本三八二○億元的銀行團債權，十多年來已經還了一千七百多億元，債權餘額現在剩下二一○○億元左右。

據知情人士透露，高鐵此次爭取降息的同時，也願意依照二○一○年所訂定的合約，支付銀行團一筆「違約金」，這筆違約金在五十億至六十億之間；一家銀行團成員私下指出，由於高鐵當初採取「前低後高」的利率結構時，就已在合約上要求高鐵，調降利率也視同提前還款，必須對銀行團提出利息補償，設算下來大約接近六十億。

二○一○年，銀行團應高鐵要求，規畫「前低後高」的利率結構，除了第一、二年以年率百分之○點一加碼之外，從第三至第八年，從百分之○點二起，逐年調高百分之○點一，到了第八年，利率加碼為百分之○點七，從第九年起至第三十年，則以百分之○點九二來加碼計息，而從第三十一年起至四十年，加碼利率為百分之一點○八。

由於高鐵現在利率早已過了「前低」階段，加上央行從去年開始五次升息，墊高基準利率水準，因此高鐵出手要求銀行團降息，也將成為自從去年央行五度升息以來，市場上最大一宗「降息案」。

降息 升息

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