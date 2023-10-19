金管會卡五關！14家金控明年想拿「老本」配息難了

金管會宣布，明年起14家上市金控公司想拿資本公積、及法定盈餘公積等「老本」配發現金股息，需過五關，包括資本結構、適足率、財務健全度、及財務結構和槓桿度等4大財務要件得全達標，最後一關是需經金管會核准通過。

這4大財務要件的門檻相當高，據金管會以各金控今年半年報數字估算，沒有一家金控達標，換言之，14家金控明年想拿老本配息恐難。

依金管會規劃，想拿老本配息，需符合4大財務要件，一、資本結構：分配後法定盈餘公積需達實收資本額50%，這項門檻要求最高，依各金控半年報，僅有一家金控達標，其餘13家上市金控全都落榜。

但這一家金控卻在第四項財務結構和槓桿度落榜，因此沒有一家金控達到標準。

二、資本適足率：近一年金控集團資本適足率需達120%以上，且各子公司並應符合各業別相關資本適足性規範。

三、財務健全度：金控公司及各子公司最近一次經主管機關金融檢查及最近一年度經會計師查核簽證之財務報告所提列的備抵損失、備抵呆帳及各項準備提列達各業別相關法令規定。

四、財務結構及槓桿度：金控公司最近一年度第3季雙重槓桿比率、負債占資產比率及財務槓桿度［(稅前損益+利息費用)÷稅前損益］低於同業平均水準，且分別未超過115%、15%及105%。據金管會以半年報估算，第四項有7~8家金控達陣。

依金管會規劃，就算是這四項財務要件都達陣了，最後一關是各金控需在股東會前函報金管會、並經金管會核准。

銀行局副局長林志吉說，這是經過一年討論與研究，金管會認為金控是集團子公司經營風險的最終承受者，其經營應有長遠的資本規劃，因此金控公司應審酌法定盈餘公積及資本公積的留存，可維持公司資本適足及財務結構健全。

若將該等公積任意用於發給股東現金，將影響金控公司之風險承擔能力，並導致金控集團資本適足率下降。

金管會今天宣布修正「金融控股公司以法定盈餘公積及資本公積發給股東現金相關規定」草案，該草案預告30天，林志吉說，預告期間各業者可以表示意見，但希望明年就可如期實施，因此預告期較短。

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