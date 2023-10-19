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鴻海砸16億買新壽次順位公司債 預計10月26日全部資金到位

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

壽險業為順利接軌新清償能力指標（ICS 2.0），已掀起一波發債潮，引發各界關注，科技大廠鴻海（2317）今（19）日公告取得新光金（2888）旗下新光人壽發行十年期累積次順位普通公司債，交易總金額達16億元。據了解，該次順位公司債，預定10月26日全部資金到位，並完成發行與上櫃。

壽險業爆出罕見增資浪潮，金管會統計，截至9月底，六大壽險業發債額達1,110億元，應是史上新高水位。其中，新光人壽原本發債額度為100億元，8月22日經董事會決議，將發債額度調高至130億元，票面利率為固定年利率4.00%。

而值得關注的是，鴻海今日公告取得新光人壽發行十年期累積次順位普通公司債，交易數量為1,600單位，每單位為新台幣100萬元，交易總金額達新台幣16億元。

市場人士指出，新壽原本發債額度為100億元，但因為在市場詢問度不錯，因此後來增加至130億元，最終是超額認購，而他也分析鴻海此次參加的原因可能有2個，第一，新光人壽新團隊上任，鴻海看好其未來發展，畢竟是大型壽險公司，具備度過風險的能力；第二，新壽本次年利率為4.00%，為六大壽險新台幣次順位債的最高水準，在現在算是不錯的投資標的之一。

據金管會截至今年9月底統計，六大壽險業中，以國壽核准發債額度350億元最高，富邦人壽250億元次之，南山發債150億元居第三大，台壽和新壽各發債130億元，中壽也有100億元的發債規模，合計1,110億元。

壽險業 新台幣 鴻海

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