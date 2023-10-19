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最後機會別錯過！明日大樂透中秋百萬加碼最後一次

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
明日是「大樂透」中秋加碼最後一次加開百萬獎項，將由當期所有中獎組數均分本期總獎金新臺幣1,100萬元，還有「大樂透」頭獎保證1億元，民眾不僅有機會得到億元頭獎、還有機會抱走中秋加碼最後加開的百萬獎項。示意圖。本報資料照片
明日是「大樂透」中秋加碼最後一次加開百萬獎項，將由當期所有中獎組數均分本期總獎金新臺幣1,100萬元，還有「大樂透」頭獎保證1億元，民眾不僅有機會得到億元頭獎、還有機會抱走中秋加碼最後加開的百萬獎項。示意圖。本報資料照片

最後機會別錯過！明（10/20）日是「大樂透中秋加碼最後一次加開百萬獎項，將由當期所有中獎組數均分本期總獎金新臺幣1,100萬元，還有「大樂透」頭獎保證1億元，民眾不僅有機會得到億元頭獎、還有機會抱走中秋加碼最後加開的百萬獎項，雙重中獎機會只到本周五！

台灣彩券公司表示，今（112）年中秋加碼「大樂透」加開100組100萬元獎項，截至本周二（10/17）已送出89組100萬元，尚有11組100萬元等著民眾抱回家。另外，「威力彩」中秋加碼於10月2日加碼2億元後，頭獎已5連摃，今（10/19）晚頭獎上看3.4億元，民眾不妨「大樂透」、「威力彩」一次買齊，讓財神爺有機會找上你。

台灣彩券公司表示，「大樂透」中秋加開100組100萬元活動，截至本周二（10/17）止，累計開出89組100萬元，總中獎注數為105注，民眾仍有11組中秋加碼百萬獎項的中獎機會。根據統計資料顯示，獲得中秋百萬獎項的105位幸運兒中，有76位獨得百萬獎金，其餘29位獎金分別為50萬元、20萬元，一注獨得比例高達72.4%。深入分析統計資料顯示，抱走中秋加碼百萬獎項的購買方式中，64.8%的民眾採用電腦選號，35.2%則是自選號碼抱走加碼獎金，另有8.6%採用包牌方式購買，中獎彩券平均單張購買金額達384元。想中獎的民眾不妨趁著「大樂透」中秋加碼最後一期雙重中獎機會集資包牌，說不定下一個幸運兒就是你。

明（10/20）日開獎的「大樂透」頭獎保證1億元，且為中秋加碼的最後一期，將加開最後11組100萬元，由當期所有中獎組數均分總獎金1,100萬元，各組再依中獎注數均分該組獎金。台灣彩券預估明日開獎的「大樂透」銷售金額約為1.3~1.5億元，依機率計算，加碼獎項約開出2至4組，若中獎組數皆為一注獨得，最後一期對中加開獎項的民眾就有機會獲得約275萬元至550萬元的獎金，百萬獎金最高有機會翻5.5倍。中秋加碼活動除了「大樂透」外，「威力彩」於10月2日加碼2億元後頭獎尚未開出，今晚頭獎上看3.4億元，民眾不妨趁著大獎好康一波波，與親友一起揪團集資拚大獎。

中秋 大樂透 彩券

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