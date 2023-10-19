未住院癌友可望請領二至三成實支實付險理賠 壽險公會澄清
壽險公會今（19）日指出，媒體報導，針對購買商業實支實付醫療的已罹癌保戶，保險公司表示「未住院癌友可望請領二至三成實支實付險理賠」，壽險公會特地發布澄清稿說明。
壽險公會指出，金管會保險局已將健保署所提包括「現有保單在住院醫療費用理賠面是否可有解套方案」與「請壽險業開發弱體保單」兩大訴求轉知壽險公會，然因健保署所提訴求內容涉及層面甚廣，壽險公會需要較多時間與業者進行研議，目前已在蒐集業者意見，至今尚無任何決議產生，沒有報載所提「未住院癌友可望請領二至三成實支實付險理賠」情事，特此澄清。
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