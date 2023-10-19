中壽推全新外溢長照保單 加入住院提前給付保險金

中國人壽今日宣布，時值秋冬換季為鼓勵保戶多運動來強化免疫力，因此推出全新長照保單「中國人壽溢享增心長期照顧終身保險」，除了具備長期照顧、完全失能、豁免保險費註3等保障功能，也提供身故保險金或喪葬費用保險金、祝壽保險金等多重保障，更額外加入「老年住院醫療提前給付保險金」，讓保戶在保險年齡達80歲保單週年日起，若因傷病接受住院診療並符合保單條款規定者，能提供保戶醫療需求的保障。

中壽指出，許多醫學研究指出，適度運動能有效抑制或減緩慢性疾病的產生，對此「中國人壽溢享增心長期照顧終身保險」便將保險與自主健康管理結合，透過中國人壽專屬開發的「中壽i 生活」APP，符合條款約定條件還有機會享有健康促進續期保險費折減，有機會最高可達5%保險費折減比例，讓健康與荷包皆雙贏。

隨著國人壽命延長，台灣推估至民國115年將邁入超高齡社會，使得長期照顧需求人數隨之增加；加上家庭結構正在轉變，根據內政部公布的最新家戶結構統計報告，同住家戶人口數平均僅有2.6人，單人戶(35.4％)和兩人戶(21％)的比率合計超過五成。

人口結構明顯改變的情況下，青壯年照顧、扶養老年人口的負擔較上一代更加沈重，甚至可能會面臨「自己照顧自己」的時代到來。因此中壽建議民眾不妨趁秋冬換季時節，透過運動提升自我免疫力，並為未來的自己同時進行長照保險規劃，兼顧保障與健康，讓未來的自己能享有堅實的照顧支援。中壽也建議可預先透過保險規劃未來可能需要的開銷，減輕長期照顧帶來的經濟負擔。

根據中壽推出的長照新外溢保單規畫，以30歲的王先生為例，選擇投保「中國人壽溢享增心長期照顧終身保險」，繳費20年期，保險金額2萬元，首、續期並選擇以指定金融機構帳戶自動轉帳繳費，首年表定年繳保險費29,000元，折減後的年繳保險費為28,710元。若投保時同步綁定「中壽i 生活」APP，每週定期登入上傳有效步數且年年達標第三級(平均步數達7,500步以上)，還可再享5%健康促進續期保險費折減，第二年開始，折減後之年繳保險費為27,260元(享繳費方式之保費費率折減及健康促進續期保險費折減合計共6%)。

假設王先生之後經診斷確定符合長期照顧狀態或完全失能及條款約定條件，除了可獲得長期照顧一次保險金，或完全失能一次保險金12萬元；若持續符合長期照顧狀態或完全失能及條款約定條件，還能享有長期照顧分期保險金，或完全失能分期保險金，第1~5次每年分期給付保險金24萬元、第6~10次每年分期給付保險金26.4萬元、第11~18次每年分期給付保險金28.8萬元，於契約有效期間內，「長期照顧分期保險金」與「完全失能分期保險金」合計最多累計給付18次，一次及分期給付保險金合計最高可達494.4萬元，且符合條款約定條件的豁免保險費等保障。

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