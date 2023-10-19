緊抓消費旺季投資紅利 法人：等權重策略掌契機

近期戰爭衝突，引發金融市場動盪，法人表示，全球第4季將迎來消費旺季，中東兩國皆非重要石油生產國家，為局部區域性衝突，若戰事未進一步擴大波及至其他產油國家，預料對金融市場的衝擊有限。

兆豐永續高息等權 ETF（00932）基金研究團隊表示，美國聯準會（Fed）2023年9月會議如市場預期般的暫停升息，這次會議聲明與上次差異不大，即上修對當前經濟成長的評估，從原先的溫和成長上修至穩健成長，美聯儲公開市場委員會結論，可以看出美國聯準會對美國整體經濟表現相當具有信心，同時，在第4季往往是全球消費旺季，包括十一長假黃金周、聖誕假期或是日本新年等激發一年的買氣，消費旺季相關因素可望帶動金融股市行情。

兆豐龍頭等權重 ETF（00921）基金研究團隊表示，今年AI族群帶動下，報酬最佳的產業為電腦及週邊設備產業上漲93%，其次為資訊服務產業、電子通路產業等，近30個產業只有五個產業呈現下跌，台股各產業類股大多有不錯的表現，由龍頭股肩負起撐盤角色。以00921為例，追蹤之特選臺灣產業龍頭存股等權重指數今年以來的報酬率為28.3%，分別領先台股加權股價指數6.2%與台灣50指數11.1% ，龍頭股的報酬表現往往能夠帶來優於產業的報酬表現。

兆豐投信表示，00921於今年9月配息率為2.25%，股息將於今（19）日發放，除息後已於10月12日盤中完成填息，以台股市值型 ETF 來說，在台股拉回震盪期完成填息實屬不易，建議投資人可利用這波台股修正機會，持續擇機加碼，尤其是將產業龍頭納入資產配置，讓投資更有策略。00921掌握台股產業龍頭輪動特質，00932則相對享有高股息的現金流，投資人可布局00921+00932市場獨一無二的等權重配置，切入台股市場，掌握進可攻、退可守的投資步調，可望讓資產配置兼顧成長性與收息機會。

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