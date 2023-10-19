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康和證捐款30萬元台南普門仁愛之家 永續關懷長照服務

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券關注老人長照需求，康和證券董事長鄭大宇(左一)代表捐款30萬元予台南普門仁愛之家，由台南普門仁愛之家董事長李壯源(右一)代表接受。(康和證券/提供)
康和證券關注老人長照需求，康和證券董事長鄭大宇(左一)代表捐款30萬元予台南普門仁愛之家，由台南普門仁愛之家董事長李壯源(右一)代表接受。(康和證券/提供)

康和證券(6016)關注老人長照需求，今年度再次捐贈30萬元予財團法人台灣省私立普門仁愛之家，協助妥善安排老人安養與照護。康和證券董事長鄭大宇

表示，全日型住宿安養機構非常需要照護人力投入與外界善款捐助，期望捐款能讓更多需要的老人可以在機構得到更妥善的照護品質，方能達致收容與安養失依老人目的，實現禮運大同篇「老有所終」之目標。

根據衛福部長照司統計，截至2022年底止，全台長照服務機構數共有3,106家，涵括居家式、社區式、機構住宿式、綜合式等四大服務類長照機構，長照服務量能超過40萬人以上，長照服務涵蓋率已近七成。但仍有不少家庭係由自己家人照顧，主要是因經濟因素，無法負擔每月數萬元之照護機構費用，所以也需要外界善款捐助，以提升住宿照護機構的照護人力與品質。

位在台南市麻豆區的私立普門仁愛之家創立近半世紀，照顧安養社區鄉里長輩，另成立長照2.0的C級巷弄長照站，為社區長輩開辦各種健康養生、居家安

全、延緩失能失智課程並提供免費的營養午餐，使長者生活充滿樂趣與活力。康和證券遵循聯合國永續發展目標(SDGs)，參與消除貧窮、終止飢餓、減少

不平等對待，號召同仁參與做公益守護偏鄉弱勢家庭，今年公益面向遍及各族群多元照護關懷，如:1919單車環台公益勸募、捐贈食物箱救助偏鄉弱勢家庭、捐贈醫療巡迴車守護偏鄉健康、贊助青棒隊讓棒球扎根校園、支持職棒賽事、捐舊衣予伊甸、捐款蘭智基金會籌建身心障礙者老化家園、中秋送禮予家扶中心等，已將ESG深化成為公司之DNA，成就自身為公益慈善活動的一份子的成就與快樂，用行動實踐企業社會責任的回饋，對社會發揮正向的影響力。

長照 偏鄉 捐款

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