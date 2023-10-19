高齡住宅營運仍正向發展 法人建議：挹注長照REITs

美國經濟硬著陸的尾部風險正在被排除，造成9月殖利率快速反彈，以及股、債、REITs等各類資產同步修正。法人表示，近一個月 REITs 隨美股走跌，由於高齡住宅營利繼續朝正面發展，後市可以關注長照REITs走勢。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，高齡住房產業龍頭上調全年指引，反映高齡住房運營投資組合的淨營業收益預期再次上調。受益於市場租金成長與社會安全生活成本調整的成長，其定價能力也保持強勁，租金成長更達到創紀錄的6.7%，加上支出壓力和緩，推動了營業利潤率的明顯改善。

觀察整體高齡住房，日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊分析，由於老年人住房需求仍維持強勁，預計租金增長可望延續；觀察美國經濟面向，通膨緩解且升息已進入末升段，在此背景下對長照REITs相對有利；尤其入住率持續改善，顯示營收獲利基本面有望持續改善。

基本面而言，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國 REITs 第2季財報轉佳，展望上修比例變高達71%，隨 Fed 升息進入尾聲，美國 REITs 將迎接第4季多頭行情。目前美國 REITs 評價又回落在較低的位置，折價幅度擴大至20%以上，已進入嚴重超跌區，目前股利率達4.4%，評價上極具吸引力。

在產業面，李文孝表示，資料中心受惠AI應用而重添動能，數據中心貸款人和投資者的需求仍然強勁，行業的併購活動創紀錄，數據中心市場繼續吸引著各種貸款機構，包括人壽公司、銀行、私募基金。

他補充，第2季全球主要資料中心增加1020（MW）用量，創下史上第二高，美國十大資料中心第2季的租賃量創紀錄新高達到767MW，季增幅接近100%，整體空置率持續下降至歷史低點。此外，AI伺服器支出超出預期，預計今明年雲端業者資本支出將提高160億美金，高速運算資料中心成長達13%，優於年初預估的7%。

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