中信銀 奪全球最佳個金數位銀行

舉辦全球央行總裁評比等具指標性獎項評比的國際知名財經媒體「Global Finance」，針對金融業的第廿四屆「World's Best Digital Bank Awards」最新評比結果出爐，中國信託商銀一口氣拿下「全球最佳個人金融數位銀行」、「全球最佳安全控管與防偽冒管理」等十項大獎，可說是台灣金融業的最大贏家。

主辦單位表示，中國信託銀行提供客戶最佳數位解決方案，有效提供即時的金融產品與服務，得以從超過七十家金融機構中脫穎而出，創下此獎項設立以來台灣金融業者首度得獎的紀錄；此外，中國信託銀行也奪得「亞太最佳個人金融數位銀行」、「亞太最佳支付體驗」、「亞太最佳安全控管與防偽冒管理」等十項大獎，為台灣金融業最大贏家，其中包括三項亞太等級及五項台灣等級的獎項。

中國信託銀行總經理楊銘祥指出，中信銀得以打敗眾多敵手，主要由於透過社群媒體行銷、結合遊戲元素及針對尚未擁有中信銀帳戶的用戶推出數位會員計畫，證明中信銀洞悉市場，結合數位發展趨勢的行銷策略奏效。

中信銀統計，數位會員已突破七百萬人註冊，數位服務滿意度高達百分之九十，目前其信貸、房貸及信用卡線上辦卡率等數位申辦比率皆超過八成，個人金融業務線上查詢與交易筆數更高達百分之九十一。

此外，中信銀今年以來已經榮獲二四四項國內外大獎肯定，累計囊括四十九項全球暨亞太級獎項。

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