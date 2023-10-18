九月定期定額扣款金額 吸金王統一中小基金大增逾八百萬

受到系統性風險影響，9月全球金融市場修正，連帶影響投資人信心。9月投信基金定期定額扣款金額從上月的42.53億回落至40.52億，減幅約4.73%。作為主力的台股基金，9月定期定額扣款金額，也從上月的25.52億小幅下降至24.46億，減幅約4.15%。但仍有部分基金反獲投資人大力加碼，最受青睞的統一中小基金，9月定期定額扣款金額甚至增加861萬元，為新生代台股基金吸金王。

在全球金融市場震盪時，台股基金為長線投資人加碼首選。根據投信投顧公會統計，9月定期定額扣款金額增加最多的前10名，有超過半數為台股基金，冠軍寶座更是由台股基金──統一中小基金獲得。以公司別來看，上榜的6檔台股基金就有3檔為統一投信旗下，分別為統一中小、統一全天候及統一黑馬基金，代表統一投信為台股長線投資人最愛基金品牌。

統一中小基金專注投資台股中小型股，具備強勁爆發力特色，可以做為加速投資人財富成長的火車頭。統一投信上榜的其餘兩檔基金，皆為台股一般型。統一全天候基金採各產業均衡配置投資策略，有效分散投資風險，10/16淨值高達265.08元，也是投信股票型基金淨值王。統一黑馬基金則為精選個股策略，操作靈活，能夠快速應對市場變化，9月定期定額扣款金額1.57億，為極少數定期定額達億元等級的基金。

統一中小基金經理人陳之硯表示，近期台股震盪主要受到地緣政治局勢影響，但依照歷史經驗，國際政經事件造成的市場修正，反而是投資人逢低布局的機會。市場焦點將轉向明年展望及聯準會貨幣政策，在台股企業獲利預期於第4季回到成長軌道，且聯準會本次升息循環即將結束的背景下，第4季台股有望震盪向上。

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