00878定期定額衝上20萬戶 存股新寵是另外這檔ETF

9月證券商承作定期定額標的數據出爐，ETF競爭激烈，復華台灣科技優息（00929）單月大增1.1萬戶，接棒國泰永續高股息（00878）成為增加戶數最多的ETF，群益台灣精選高息（00919）單月增加0.8萬戶為第二多，高股息大戰持續上演，連帶排名出現變化。

台股「質變」持續上演，定期定額成為台股的穩健力量之一。根據證交所公布數據，定期定額投資在8月單月首度突破90億元關卡後，9月持續挺進，達91.2億元，再創歷史新高。

在今（17）日揭露的9月定期定額交易戶數統計排行月報表揭露個股及ETF前20大中，投資人定期定額的首選仍是的元大台灣50（0050），計有21.3萬戶；個股第一名仍是台積電（2330），但下降至6.05萬戶。

在ETF排行榜部分，高股息依舊是投資人重點布局標的，復華台灣科技優息單月大增1.1萬戶，為ETF最多；帶動其定期定額總戶數來到2.2萬戶，連帶排名從第11名跳升至第七強。

群益台灣精選高息單月增加0.8萬戶，為ETF第二多；交易戶數來到1.9萬戶，從第12名爬至第九大。

國泰永續高股息單月增加0.5萬戶，為ETF第三多；總戶數衝上20.4萬戶，繼元大台灣50後再度有標的突破20萬大關，續居定期定額人氣第二大。

不過，在資金持續青睞高股息的「自動停利」下，國泰智能電動車（00893）、富邦越南（00885）等重視成長性的ETF則退居定期定額前十大榜單之外。

元大高股息（0056）、元大台灣高息低（00713）波單月定期定額戶數增加在千戶之上；台新金（2887）則是個股中唯一單月定期定額戶數增加在千戶之上的標的。

此外，群益台ESG低碳50（00923）首次進榜便空降ETF第18大。

展望後市，國泰投信ETF研究團隊表示，投資人看好台股第4季漲升行情，持續透過買股、買ETF、台股基金進場布局，並留意「溢價」情況，一般ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍。

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