沃旭大彰化西北風場釋股國泰人壽到底准不准？經濟部說話了

沃旭能源今（17）日宣布，選定國泰人壽為大彰化西北離岸風場50%股權釋股案優先議約對象。對此，經濟部能源署表示，該風場股權轉移涉及保險業，因此除須通過經濟部股權轉移審查外，保險業投資風場亦須通過金管會保險局許可，才能成案。

官員表示，過去以來風場股權異動是有前例，這次沃旭大彰化西北離岸風場50%股權釋股案不同之處，是涉及保險業；金管會對於保險業資金的運用是有相關規定。

沃旭大彰化西北離岸風場是經濟部遴選離岸風力潛力場址。官員表示，為維持遴選公平性，沃旭大彰化西北離岸風場股權異動，須報經濟部審查、核定。截止目前止，沃旭尚未提出。

能源署表示，針對此案，能源署將邀請原先遴選委員組成股權審查委員會，審查有二大重點。第一，釋股後履約能力的確保，主要看財務和技術，必須比原計畫更佳；第二，沃旭仍必須持股一定比例，按前例，在無特殊情況下，沃旭仍須持股50%。總而言之，經濟部著眼的是，確保風場要如期完成。

官員也表示，能源署將先檢視沃旭在遴選時是否曾提出大彰化西北離岸風場50%股權釋股案。據透露，沃旭大彰化東南風場在遴選計畫書就已有釋股規劃與聲明，至於大彰化西北離岸風場在遴選計畫書是否就已規劃，還要進一步確認。

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