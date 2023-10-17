沃旭大彰化西北風場釋股國泰人壽到底准不准？經濟部說話了
沃旭能源今（17）日宣布，選定國泰人壽為大彰化西北離岸風場50%股權釋股案優先議約對象。對此，經濟部能源署表示，該風場股權轉移涉及保險業，因此除須通過經濟部股權轉移審查外，保險業投資風場亦須通過金管會保險局許可，才能成案。
官員表示，過去以來風場股權異動是有前例，這次沃旭大彰化西北離岸風場50%股權釋股案不同之處，是涉及保險業；金管會對於保險業資金的運用是有相關規定。
沃旭大彰化西北離岸風場是經濟部遴選離岸風力潛力場址。官員表示，為維持遴選公平性，沃旭大彰化西北離岸風場股權異動，須報經濟部審查、核定。截止目前止，沃旭尚未提出。
能源署表示，針對此案，能源署將邀請原先遴選委員組成股權審查委員會，審查有二大重點。第一，釋股後履約能力的確保，主要看財務和技術，必須比原計畫更佳；第二，沃旭仍必須持股一定比例，按前例，在無特殊情況下，沃旭仍須持股50%。總而言之，經濟部著眼的是，確保風場要如期完成。
官員也表示，能源署將先檢視沃旭在遴選時是否曾提出大彰化西北離岸風場50%股權釋股案。據透露，沃旭大彰化東南風場在遴選計畫書就已有釋股規劃與聲明，至於大彰化西北離岸風場在遴選計畫書是否就已規劃，還要進一步確認。
▪ 竹科人嘆「竹北房價炒到比台北蛋白區還貴」 網驚：2房不一定買得起
▪ 炒房踢到大鐵板！台積電確定龍潭不擴廠 網問：它是元兇嗎？
▪ 台北這裡猛爆消費力！近六成店租一坪超過3000元
▪ 獨／要都更了！北市八德路30年書店吹熄燈號 老闆吐心聲：傳統書局走到末路了
▪ 雙北中古屋交易熱區曝 這兩區只要2、3字頭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言