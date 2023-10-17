AI 失控怎辦？金管會擬訂金融業AI指引 評估納緊急停止機制

金融業運用AI將全面納管。金管會將在今年12月底前擬訂「金融業運用AI指引」，各金融公會再依指引，各自訂自律規範並納入各業者內規中，一旦違規就可懲處；據了解，AI指引將以「風險為基礎」做有效管理，也正評估納入當AI失控時的緊急停止機制的可行性。

「風險為基礎」的AI指引，是以對客戶影響性、或是對金融業風險，來做是否加入人工覆核的依據，而非是以業務規模大小做依歸。

例如機器人客服、強制汽機車險，業務規模雖大但低風險，可用AI處理；但如信用評分、壽險核保或理賠，當涉及客戶權益時，就需加入人工覆核。

但是，一旦發生AI失控該怎麼辦？綜規處長胡則華坦言，IOSCO（國際證監會組織）訂有「Kill Switch」的緊急停止開關，當AI演算法不可控時，需要人為介入，用緊急停止的方式把它關掉，但是否要納入年底的AI指引中，還需評估。

AI失控的可能情境是，例如金融業運用AI演算法、卻發生大量帳戶變成警示戶，使該銀行一半客戶帳戶遭凍結，又或者造成大量個資外洩，這時候AI演算法可能已失控，就需做緊急停止並有備援方案。

金管會正參酌新加坡、歐盟等各國，是否有類似做法，再評估是否納入今年底的AI指引中。

金管會今宣布，即日起金融業運用人工智慧（AI）六大核心原則上路，今年底前再依照這六大核心原則，擬定「AI指引」，金融業各公會再依照AI指引，擬定各業別的自律規範。

這六大核心原則，最重要的是，金融業需對其運用AI系統負責，需「建立治理及問責機制」，其他運用AI要重視公平性、隱私、系統穩健和安全、落實透明和可解釋、及促進永續發展。

胡則華說，相較8月中的草案，這次敲定的六大核心AI原則，是參採了外界意見酌做一些文字調整，讓AI運用更加有彈性且貼近實務。

她說，當初金管會是認為AI需要經過人力覆核和確認，例如信用評分，但發現實務業界運用AI時，是大量產出且較單純，如機器人客服、就不需人為介入。

因此調整後，六大核心原則改以「風險為基礎」角度，也將依此為依歸，進一步擬定今年底的金融業運用AI指引。

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