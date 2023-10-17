出國觀光潮推升 旅遊險前三季網路投保爆大量
出國觀光潮推升，旅遊險前三季網路投保爆出近130萬件大量。金管會今發布國內產險及壽險業的網路投保截至第三季底的最新統計，受出國觀光熱潮推升，不論產險或壽險的旅遊險種網路投保均爆出大量，合計包括旅綜險、旅平險、旅平險附加實支實付險、及旅平險附加海外突發醫病險，合計已達129.72萬件，將破130萬大關。
和去年同期相較，產險及壽險在去年前三季，合計旅遊相關險種投保量才33.98萬件，因此，今年前三季比去年同期已增加超過2倍；對於今年網路投保業務量大增，保險局副局長林志憲指出，除了產險的汽機車保險續增，最主要的原因仍為旅遊帶動旅平險投保需求。
保險局統計顯示，今年前三季合計產險及壽險公司的網路投保件數為444.15萬件，較去年的326.03萬件，大增超過100萬件，對此旅遊相關險種的貢獻居功厥偉。
統計顯示，前三大網路投保險種，產險業若依件數排名，依序為機車、旅綜險、汽車保險，其中產險的旅綜險從13.22萬件增至70.6萬件；而壽險業的旅平險種，則以旅平險附加海外突發醫病險從0.8萬件增至13.45萬件的增幅最驚人，顯見疫後國人出國旅遊仍有高度危機意識，擔心在海外突發疾病帶來龐大的醫療開銷。
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