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出國觀光潮推升 旅遊險前三季網路投保爆大量

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
保險局公布統計，網路投保因為海外旅遊潮爆大量。本報資料照片
保險局公布統計，網路投保因為海外旅遊潮爆大量。本報資料照片

出國觀光潮推升，旅遊險前三季網路投保爆出近130萬件大量。金管會今發布國內產險壽險業的網路投保截至第三季底的最新統計，受出國觀光熱潮推升，不論產險或壽險的旅遊險種網路投保均爆出大量，合計包括旅綜險、旅平險、旅平險附加實支實付險、及旅平險附加海外突發醫病險，合計已達129.72萬件，將破130萬大關。

和去年同期相較，產險及壽險在去年前三季，合計旅遊相關險種投保量才33.98萬件，因此，今年前三季比去年同期已增加超過2倍；對於今年網路投保業務量大增，保險局副局長林志憲指出，除了產險的汽機車保險續增，最主要的原因仍為旅遊帶動旅平險投保需求。

保險局統計顯示，今年前三季合計產險及壽險公司的網路投保件數為444.15萬件，較去年的326.03萬件，大增超過100萬件，對此旅遊相關險種的貢獻居功厥偉。

統計顯示，前三大網路投保險種，產險業若依件數排名，依序為機車、旅綜險、汽車保險，其中產險的旅綜險從13.22萬件增至70.6萬件；而壽險業的旅平險種，則以旅平險附加海外突發醫病險從0.8萬件增至13.45萬件的增幅最驚人，顯見疫後國人出國旅遊仍有高度危機意識，擔心在海外突發疾病帶來龐大的醫療開銷。

產險 壽險業 旅平險

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