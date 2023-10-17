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交流資服20日每股34元登興櫃 董座：明年Q3有望損益兩平

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

第三方支付業者交流資服將於10月20日登錄興櫃交易，參考價每股34元，交流資服表示，為集團長期永續發展，已於2023年斥資新台幣3000萬元建構完成旗下「ACpay」APP SaaS服務商市集，交流資服董事長陳彥甫表示，數位轉型需求大，但小型企業需要考量自行建置整套系統的成本，因此交流資服瞄準B2B商機，明年第3季有望損益兩平。

交流資服2020年成立，實收資本額1.31億元，今年9月合併營收為新台幣2,086萬元，交流資服表示，ACpay在正式上線短短12個月內，已成功協助超過500家品牌商完成進行數位轉型，隨著更多傳統線下零售店家數轉型使用ACpay，將進一步對交流資服帶來更多穩定的現金流收入，亦推進集團第三方支付業務比重持續攀升，預期明年營收占比將由目前的三成提高至五成，明年第3季有望達成損益兩平。

交流資服表示，透過「電商服務iCarry」與「第三方支付ACpay」，目前已是台新銀行、中國信託銀行、永豐銀行、聯邦銀行、國際組織PCIDSS L1認證等超過四家銀行與國際組織代收付認證、會員及合作夥伴；集團目前擁有包括佳德糕餅、小潘鳳梨酥、快車肉乾等超過500個台灣伴手禮品牌客戶，後續將利用相關數據協助客戶推動數位轉型及精準行銷。

藉由交流資服的客製化金流服務，線下實體通路可透過與收單銀行整合的smartEDC機器，讓消費者使用多元支付進行交易，而後端的線上開放式加值平台，則提供電子發票；退稅等憑證代理、跨平台點數交換、跨店核銷帳管、跨平台流量分銷以及以數據加值的微商金融服務等功能，解決中小企業金流與熟客方案點數管理繁雜的痛點；再輔以商戶端的AI精準行銷式投放平台，讓品牌商經營者能夠有更妥適應用的廣告解決方案，以精準投放的模式創造線上、線下通路更高附加價值的服務，這也是交流資服的商業模式護城河所在。

交流資服表示，未來將聚焦國內休閒體驗業、餐飲業及伴手禮業等市場客戶的數位轉型商機， 提供客製化金流服務； 開放加值服務平台，如跨點數會員平台服務，增加SaaS業務服務範疇；透過創新優勢去識別化會員系統，並結合商戶端AI廣告投放平台，實現服務聚合加值服務，以期帶動未來營運長期成長動能。

新台幣 第三方支付 金流服務

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