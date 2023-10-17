全盈搶進企金 推薪轉、企業優貸服務
全盈支付今（17）日宣布推出電支薪轉戶服務，讓員工數低於5人的微型中小企業申請薪轉，企業可直接將薪資匯入指定電支帳戶發放，並與玉山銀合作，針對使用全盈薪轉服務業者推出企業優惠貸款，全盈表示，目前推行店家以全家加盟店為主，針對企金布局也是從B2B2C的經營策略切入。
全盈支付推電支薪轉服務，瞄準未達銀行薪轉戶的微型企業，透過企業端綁定玉山銀、台新銀及元大銀帳戶，向員工電支帳戶發放薪資；並與大股東玉山銀合作，讓使用電支薪轉服務的業者能以優惠方案向玉山銀申貸，此外，員工可從玉山銀、台新銀及元大銀得到個人信貸優惠。
全盈支付總經理劉美玲表示，除了滿足中小企業薪轉需求，也讓基層員工得以申請薪轉紀錄，作為與銀行申辦信用卡、貸款等業務之往來憑證，對銀行業者則帶來新的金流與客源，進一步建構互利、共好的職場金融生態圈。
全盈支付表示，會推出企業貸款及薪轉服務，主要是基於B2B2C的經營策略，透過串聯職場與金融兩個生態圈，來擴大全盈支付的使用情境，目前已試行2個月，初步以全家加盟店為主。
不過由於全盈目前尚未有獨立app，因此若要再轉帳至其他銀行帳戶或進行消費，需透過全家app、智生活app或是元大銀行app操作。
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