《2023第六屆網路口碑之星》富邦證券榮獲策略卓越獎

《2023第六屆網路口碑之星》獎項今（17）日揭曉，富邦證券榮獲數位證券類策略卓越獎的肯定，為2021年起連續兩年獲得領航創新獎後再獲殊榮！富邦證券連續三屆獲得《網路口碑之星》獎座，顯示富邦證券深耕數位創新，提供便利友善的數位服務，深獲客戶好評。

《網路口碑之星》由知名的網路數據分析平台「網路溫度計」主辦，調查統計2022年7月至2023年6月期間之網路聲量而頒發獎項。富邦證券以客戶需求為核心，建構大數據AI模型，掌握客戶需求，即時提供客戶個人化訊息與精準服務，帶動品牌正面聲量高達30%的成長率。此外，隨著ESG議題普遍獲得重視，富邦證券去年率先推出美股ESG評分專區，協助投資人進行永續投資，也成為網路上高度關注的焦點，品牌綠色聲量年增率更達57%，獲廣大網友「按讚」。

富邦證券持續進行數位創新，積極回應市場上年輕投資人的需求，除了與台北富邦銀行聯手打造一站式開戶服務外，2023年7月更攜手LINE Bank，創下國內券商與純網銀合作首例，打造符合數位原生客群的數位金融生態圈。透過與LINE Bank的合作，用戶最快3分鐘完成線上證券交割帳戶及證券戶申辦作業，大幅簡化開戶程序，提供客戶流暢與良好的數位金融體驗。

富邦證券將永續經營理念與核心業務結合，除了推廣定期定額投資存股的方式，協助新世代及小資族進行投資理財，落實普惠金融理念，更於今年7月領先同業推出整合性「ESG專區」，提供包括台股、美股、海外債及基金等四大投資商品ESG評分，且專區中之投資標的均達ESG中高評級，攜手投資人實踐永續投資，發揮金融影響力。未來，富邦證券將持續以數位金融平台提供人性化的體驗，提升客戶滿意度，站穩投資人心中最佳數位券商的地位。

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