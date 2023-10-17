SDGs 帶動資金流向 蔡麗玲：影響鋪天蓋地

聯合國發布永續發展目標（SDGs）發布後，對資產管理業者資金管理投下震撼彈，ESG相關商品吸引愈來愈多資金流入。投信投顧公會秘書長蔡麗玲形容，SDGs的影響是鋪天蓋地，金管會對業者的管理政策已從鼓勵轉變為強制，投信投顧公會致力協助業者將ESG轉為投資DNA。

BlueOnion藍傲與Benchmark指標今（17）日主辦「2023 ESG投資實務與永續轉型策略論壇」，並由投信投顧公會、證基會、CFA協會台灣協辦，投信投顧公會秘書長蔡麗玲擔任活動致詞並為第七屆指標台灣基金獎部分得獎業者代表頒獎。

蔡麗玲在致詞時表示，聯合國發布的永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)包含17項核心目標，相關指遭的影響鋪天蓋地，當中的永續投資是希望投資機構為投資人投資時除考慮報酬外，還要考慮ESG，讓世界變得更好。在這波浪潮中，台灣並沒有缺席，而且跑得很快，金管會已陸續發布2020年公司治理藍圖、永續發展路徑圖1.0/2.0版本、證券期貨業永續發展轉型策略、上市櫃公司永續發展行動方案(可稱為「公司治理4.0」)，這些政策規劃涵蓋一個重要主題，就是ESG。

蔡麗玲表示，從金管會相關政策可以看到一個清楚脈絡，就是從鼓勵轉變為強制，希望業者做好更多的ESG；投信投顧公會也成立永續發展委員會，並陸續發表相關自律規範、ESG揭露原則、ESG報告書作業辦法，希望找出實務作業之路，而公會也將相關政策、法規、統計數據等資訊放在官網的網頁專區，做這些都是希望協助業者，在思考追求經濟報酬之外，也應將ESG作為投資報酬指標，故公會是透過各方努力協助業者將長期報酬納入ESG環節，真正將ESG納入流程、納入DNA。

「2023 ESG投資實務與永續轉型策略論壇」主要是向金融從業者分享ESG投資實務、投資組合碳風險管理、永續轉型策略等多方面議題，希望共同推動社會責任和環境影響，促進金融生態系統正向循環。BlueOnion藍傲集團行政總裁兼Benchmark指標行政總裁鮑婉玲表示，ESG是投資界愈來愈重視的議題，Benchmark在台灣所頒發的獎項，包括ESG相關的評鑑及獎項。

論壇中有二大專題演講，由 BlueOnion藍傲首席投資策略師戴潔瑩，以「ESG投資實務踐行方法」為主題並結合台灣ESG基金八大監理原則投資實務角度進行分享。另外，台灣金融分析專業人員協會理事兼續盈投資體系創辦人陳播暉博士「從ESG投資提升廣義的永續投資」為題進行專題報告演講。

專題演講後將針對「ESG投資實務投資組合碳風險管理」進行座談會，由鮑婉玲擔任主持人，與談者有政治大學商學院金融研究中心主任/永續金融與影響力投資學院咨詢顧問楊曉文、安永聯合會計師事務所永續發展與ESG諮詢服務負責人曾于哲、戴潔瑩。

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