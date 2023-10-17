元富證「財富管理APP」升級 海外債一指下單輕鬆建立穩定現金流

新光金控旗下元富證券為優化客戶海外債券交易體驗，即日起「財富管理App」新增海外債交易功能，讓投資人不受空間限制，即時透過手機一指下單輕鬆建立穩定現金流。隨著美國聯準會Fed放緩升息步調，債券高殖利率更具投資價值，加速海外債券投資持續熱燒，元富證券鎖定債券投資族群，持續優化平台功能，滿足客戶全方位的理財需求。

依據券商公會統計，截至今年8月底，海外債券交易量達4,238億元，較去年同期2,389億，大幅成長1,849億元台幣，年增77%。有鑑於海外股、債布局現階段成為不少投資人資產配置的選項，因應市場趨勢，元富財富管理APP持續優化，新增海外債交易、海外債券自選、海外債券帳務等功能。在下單部份，投資人可鍵入想尋找的海外債券名稱，點擊該列商品即可連結至下單畫面，輕鬆完成委託。此外，投資人除了可以參考元富精選海外債標的，更可自行建立五組自選海外債標的，方便投資人觀察自選海外債標的最新參考申購價格與殖利率等債券必要資訊。

元富證券「財富管理App」更提供多種選債功能，如債券新手可透過「計息方式」、「配息頻率」、「票面利率」、「距到期年」及「申購到期殖利率」等七項不同條件，篩選出個人的理想債券標的，抓緊布局債券的好時機；海外債券投資不再受限於高額投資門檻，最低一萬美元即可輕鬆入手；無須大額資金也能享有債券固定配息的穩定收益；投資人在價格波動大的股票市場，有另一項平衡資產配置選擇。

此外，元富財富管理信託平台架上提供近千檔各種幣別、地區、發行主體的海外債券標的。投資人使用「財富管理App」就能輕鬆申購海外債券。元富證券更加碼推出好債優惠活動，只要投資人在2023年12月31日前於財管信託平台申購海外債券，即享免收手續費、免收信託管理費等好康優惠。

元富好債優惠活動 https://www.masterlink.com.tw/event/fortp/cl/idx

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