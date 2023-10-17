陳冲看穩定幣管理：跨部會橫向聯繫失分

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「橫向聯繫 失物招領」為題發文指出，進口蛋風波、豬肉原產地疑雲，引發外界質疑在農業部、衛福部、消保處等部會之間橫向聯繫是否失靈，但除此之外，陳冲指出在穩定幣的管理也看到類似事件發生。

他還以龜兔賽跑形容横向聯繫問題的負面影響說，烏龜起步本就較慢，竟仍高臥隆中，慢條斯理：「各位總統候選人忍看當選後（總有一人會當選），國事如麻，部會橫向聯繫卻頻頻失分?」

陳冲表示，今年9月26日金管會發布VASP（虛擬資產服務業）的指導原則，但媒體「那壺不開提那壺」，條文中已明文排除穩定幣，記者朋友卻關心起穩定幣的發行，官員答覆表示，穩定幣與VASP不同，事關貨幣主權、關稅政策、金融穩定，應與其他虛擬資產分開，將持續與央行研商。

結果三天後，為因應立法院質詢，媒體拿到中央銀行書面報告，其中針對虛擬資產，央行建議（意指金管會）可參考主要國家作法，修訂相關規範，將穩定幣納管，次日媒體多以政府機關不同調為報導主軸，看戲的讀者也不解，陳冲反問，這種事難道事前沒有溝通。

陳冲分析，近年來的趨勢，CBDC、穩定幣、虛擬幣都是數位資產中的一環，先進國家也均著手或擇要布局，其中尤以穩定幣的發展，更是臉書(Meta)推出Libra(Diem)遭政府聯手封殺後，有出人意表的轉變。美國眾議院在7月下旬通過金融創新的重要法案，主要就是針對支付性質的穩定幣（Payment stablecoin），雖離完成立法尚差一步，然而美國支付巨擘PayPal已躍躍欲試。這當然與歐盟今年5月31日通過、並將於明年實施的MICA（加密資產市場監管法）大軍壓境有關，至於8月15日新加坡在亞洲區插隊推出「穩定幣監理架構」，也顯然是受六月份日本、香港類似立法的同儕效應刺激所致。

回頭看台灣，陳冲對比和美國之間的差異指出，台灣不似美國，美國遇到虛擬資產，SEC、CFTC爭當主管機關，當年金管會在各部會謙讓下，被互推進而被指定為VASP「洗錢防制」的主管機關，但如圈內人所了解，正常的VASP業務，國內既無專法，也無主管機關；好不容易，本年3月30日金管會在行政院勸說下，開口願意承擔，卻又在虛擬資產平台前加上「金融投資及支付」的形容詞，並要求業者自組公會訂定自律規範，看來在法據及範疇方面還有變數，觀察最新的「已完成洗錢防制法令遵循VASP名單」（合規名單），金管會在表後還附註：不代表業者活動經金管會核准或認可等文字，業者恐仍忐忑不安，究其原因，應仍是部會互相謙讓、三個和尚沒水喝的老問題作祟。

陳冲引立法院詢答紀錄指出，央行雖不願出任虛擬資產的主管機關，畢竟也同意金管會逐步開放的想法，至於數位發展部，則默不作聲，早已忘卻在行政院討論組織法時的雄心壯志。他進而再點出其中矛盾指出，諷刺的是早年金管會籌設時，央行堅持在金管會組織法第二條加上金融支付系統屬央行主管，卻也說不清金融支付與商業支付在數位時代如何做明確的劃分，但在電子支付機構事宜方面，雙方權責始終糾纏不清，加上近年新創卻爭議不斷的數發部：「國人是否感覺官署數量日增，而新興事務卻沒人要管？幣圈人士尤其有此感覺。」

陳冲亦建議，行政院下設的特別辦公室已然族繁，債多不愁，何妨就迫在眼前的數位資產問題，再設一特別辦公室（類似白宮Fast-track action committee，邀集三個和尚，迅速就先進國家已大步超前的穩定幣進行擘劃，行有餘力再就CBDC補考，其他虛擬資產如能順帶解決，倒真是功德一件。

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